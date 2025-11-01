Η μεγάλη μέρα έφτασε για τους fans του ΛΕΞ, καθώς σήμερα (1/11) είναι το μεγάλο live του αγαπημένου καλλιτέχνη στο Καυταντζόγλειο στάδιο στην Θεσσαλονίκη.

Η Dynasty δημοσίευσε μέσω των social media ότι για την συναυλία του ΛΕΞ υπάρχουν ακόμη περιορισμένα εισιτήρια, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι μέσω του σάιτ της.

Advertisement

Advertisement

Σχετικά με την συναυλία στην Θεσσαλονίκη, οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00 και η συναυλία θα ξεκινήσει μετά τις 21:00, προκειμένου να έχει εισέλθει το κοινό. Η είσοδος στο αθλητικό κέντρο πραγματοποιείται από την Λεωφ. Αγίου Δημητρίου και την Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου.



Ήδη, στο Καυταντζόγλειο έχει συγκεντρωθεί από νωρίς κόσμος, καθώς από τις 12:00 το μεσημέρι πραγματοποιούνται Warm-Up Event, με DJ sets και άλλες δραστηριότητες. Στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν μπαρς, καταστήματα εστίασης, official merchandise stores και box office για αγορά εισιτηρίων.



Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο στο εκδοτήριο του Warm-Up Zone από τις 12μμ (σήμανση «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» στον χάρτη). Και τα δύο box offices θα εξυπηρετούν επίλυση προβλημάτων εισιτηρίων.



Λόγω μεγάλης προσέλευσης, η Dynasty συμβουλεύει όσους παρευρεθούν στην συναθλία του ΛΕΞ να μην χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο για να μεταβούν στο στάδιο, καθώς οι χώροι στάθμευσης του γηπέδου θα παραμείνουν κλειστοί.



Παράλληλα, στον συναυλιακό χώρο θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα για ΑμεΑ, και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Για την είσοδο στην εξέδρα ΑμεΑ απαιτείται εισιτήριο ΑμεΑ και επίδειξη σχετικού εγγράφου κατά τον έλεγχο. Κάθε ΑμεΑ που εισέρχεται επιτρέπεται να έχει μαζί του έναν συνοδό. Ο συνοδός εισέρχεται δωρεάν.



Ιστορικό το live του ΛΕΞ στην Αθήνα το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο ΛΕΞ πραγματοποίησε live σε δύο διαφορετικές μέρες για να εξυπηρετήσει την μεγάλη ζήτηση που υπήρξε από τον κόσμο. Στο ιστορικό live της 28ης Ιουνίου, έδωσαν το παρών περίπου 60.000 θεατές, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που βρέθηκαν στην Αθήνα μόνο και μόνο και να παρευρεθούν στην συναυλία.

Advertisement

Οι πύλες εισόδου του ΟΑΚΑ άνοιξαν από νωρίς το μεσημέρι, με τον κόσμο να κάνει αισθητή την παρουσία του από τις 17:00 το απόγευμα, όταν άρχισαν οι πρώτες ουρές, περίπου 4 ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας.

Προς το τέλος του live, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στη σκηνή ανέβηκε η διάσημη τραγουδίστρια Χάρις Αλεξίου, η οποία ερμήνευσε μαζί με το ΛΕΞ το τραγούδι «Φύγε». Το κοινό της επιφύλαξε θερμή υποδοχή, ενώ την επόμενη μέρα, όλοι μιλούσαν στα social media για το «μεγαλύτερο event της χρονιάς», όπως το αποκαλούσαν τότε.

Advertisement