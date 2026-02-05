Η γνωστή αισθητικός, Τέτα Καμπουρέλη, μπορεί να έχει γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της σε πρωινές εκπομπές αλλά και μουσικά show όπως το J2US, τα τελευταία χρόνια όμως, χωρίς να αφήνει το Teta’s Beauty Salon, έχει δοκιμάσει αρκετές φορές τις δυνάμεις της στο θεατρικό σανίδι ενώ αυτή την εποχή κάνει εντατικές πρόβες προκειμένου να τραγουδήσει πρώτη φορά μπροστά στο κοινό δίπλα στον γιο του Μίκη Θεοδωράκη για την ημέρα των Ερωτευμένων.

Η Τέτα Καμπουρέλη με τον αγαπημένο της Δημήτρη Χαλκιά, και ο Νίκος Θεοδωράκης με τη σύζυγό του, Γωγώ.

Τέτα, πώς προέκυψε αυτή η σύμπραξή σου με τον Νίκο Θεοδωράκη, γιο του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη;

Advertisement

Advertisement

Με τη σύζυγό του, Γωγώ Φάκου Θεοδωράκη, γνωριζόμαστε απο παλιά. Σε μία συνάντηση που είχαμε για φαγητό έριξε την ιδέα ο σύντροφός μου, ο Δημήτρης, για μία μουσική συνεργασία. Ο Νίκος την αποδέχθηκε αμέσως και η Γωγώ ανέλαβε την σκηνοθεσία, τα κείμενα και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Η Τέτα Καμπουρέλη με τον σύντροφό της Δημήτρη Χαλκιά.

Έχεις άγχος για αυτή την μουσική βραδιά;

Έχω δημιουργικό άγχος με ό,τι καταπιάνομαι θέλω να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου.

Θα έλεγες πώς είσαι έτοιμη να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου;

Αν θα αντέξω στην μουσική σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα.

Η μουσική σας παράσταση έχει θέμα τον έρωτα και την προδοσία. Εσύ, Τέτα, έχεις βιώσει την προδοσία στον έρωτα;

Είμαι μία γυναίκα που παντρεύτηκε και χώρισε. Ποιός παντρεύεται για να χωρίσει; Έχω μιλήσει στο παρελθόν για έλλειψη σεβασμού στον γάμο μου άρα θεωρώ ότι απάντησα στο ερώτημά σου.