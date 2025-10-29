Σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno η συνεργασία ανάμεσα στην Αγγελική Ηλιάδη και τη Θέλξη που είχε ανακοινωθεί από τον Σεπτέμβριο δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, που επιβεβαιώνουν οι πηγές της HuffPost, η Θέλξη ήταν εκείνη που ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου Taboo στο Παγκράτι, Τάκη Χατζάκη (που λειτουργεί και το Theama Athens στο Μαρούσι) ότι θέλει να αποχωρήσει από το σχήμα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ένας από τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση η Θέλξη είχε να κάνει με τη μεγάλη καθυστέρηση της πρεμιέρας που ήταν αρχικά να πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου και έπαιρνε συνεχείς αναβολές. Αρχικά η επιχείρηση της είχε ζητήσει να το ξανασκεφτεί, εκείνη όμως παρέμεινε ανένδοτη.

Οι δυο πρωταγωνίστριες του σχήματος δεν είχαν μάλιστα προλάβει να κάνουν ούτε μία πρόβα. αφού ο χώρος δεν είναι έτοιμος μέχρι και σήμερα. «Δεν υπήρξε θέμα “μαρκίζας”, η πιο συνηθισμένη αφορμή που διαλύει νυχτερινές συνεργασίες πριν καν ξεκινήσουν.

Τα προβλήματα όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Την ημέρα της προγραμματισμένης φωτογράφισης για την αφίσα του νυχτερινού κέντρου, αυτόπτες μάρτυρες αποκαλύπτουν στη HuffPost, ότι ήταν προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι. «Η Θέλξη ήταν συνεπής, ήρθε στην ώρα της» ενώ η Αγγελική Ηλιάδη έφτασε στις 16.30 και χρειάστηκε άλλη μιάμιση ώρα για την προετοιμασία της, ενώ στη συνέχεια είχε έντονη διαφωνία με στενό της συνεργάτη που προκάλεσε έντονη αμηχανία σε όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Και ενώ η Θέλξη έχει αποχωρήσει από το σχήμα οριστικά και αμετάκλητα, η Αγγελική Ηλιάδη συνεχίζει κανονικά.

Θέλξη: Νέα εταιρεία, νέος έρωτας

Με το δεξί πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή της Θέλξης στην Spicy Music από την Panik Records, αφού το τελευταίο της τραγούδι έχει ήδη διαγράψει μια πολύ καλή πορεία στις μουσικές πλατφόρμες, ενώ τρία χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον επιχειρηματία Παύλο Γιαβή η θεσσαλονικιά τραγουδίστρια είναι και πάλι ερωτευμένη. «Έχει γυρίσει εδώ και καιρό σελίδα στην προσωπική της ζωή ενώ ταυτόχρονα διατηρεί άριστες σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της με κοινό τους στόχο το καλό των δύο παιδιών τους» συμπληρώνει άνθρωπος που τη γνωρίζει.