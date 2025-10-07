Με υψηλά ποσοστά ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο για το Happy Day (21,3%) όσο για την «Κοινωνία Ώρα Mega (21%). Η ανατροπή όμως στην πρωινή ζώνη έγινε αμέσως μετά, με τον Γιώργο Λιάγκα να παίρνει πρώτη φορά την πρωτιά για φέτος με 16,3% στο δυναμικό κοινό- το «Πρωινό» άγγιξε μάλιστα στις 11.30 με 11.45 το 20,4%.

Ζημιωμένη η Κατερίνα Καινούργιου που δεν μπόρεσε να ασχοληθεί με την υπόθεση Μπισμπίκη προφανώς λόγω… ανωτέρας βίας, με αποτέλεσμα να τερματίσει δεύτερη με 13,5% και τη Φαίη Σκορδά να ακολουθεί με 12,3%. Τα πιο χαμηλά ποσοστά στην πρωινή ζώνη συγκέντρωσε το Open με το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου να περιορίζεται στο 3%. Στο σύνολο κοινού όμως, οι «Αταίριαστοι» έκοψαν πρώτοι το νήμα με 18,8%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, νικητής και πάλι ο ΑΝΤ1 με τις «Αποκαλύψεις» να σημειώνουν 14% και τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» να ακολουθούν με 10,3%. Συνεχίζουν τα μονοψήφια τόσο για το «Ρουκ Ζουκ» (9,4%) όσο και για το 5Χ5 (9,6%). Ο Κώστας Τσουρός έμεινε στο 3,8% και ο Σπύρος Χαριτάτος στο Open έκανε μέσο όρο 5,5%. Νικητής στη ζώνη ο Νίκος Ευαγγελάτος με 15,4%.

Στην απογευματινή ζώνη, πολύ χαμηλά και το Deal (8,7%), ικανοποιητικά ποσοστά για το The Chase (14,2%) και τον «Τροχό της Τύχης» (14,1%).

Η πρεμιέρα της σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» περιορίστηκε στο 11,9% με την πρεμιέρα του «Εκατομμυριούχου» ακριβώς απέναντι να συγκεντρώνει 15,5%, αν και το δυναμικό κοινό προτίμησε τελικά το δελτίο ειδήσεων του Mega (18,9%).

Στιγμιότυπο από τη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Η καλή κωμωδία κέρδισε την prime time ζώνη

Στην prime time ζώνη, το πρώτο επεισόδιο της πολυδιαφημισμένης κωμικής σειράς του Mega «Hoteλ Ελvira» με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη κέρδισε με ευκολία την πρωτιά με 20,6%, αν και στο σύνολο κοινού πήρε προβάδισμα ο «Άγιος Έρωτας» του Alpha με 19,6%.

Το Porto Leone με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη κέρδισε με ευκολία τη σειρά «Γιατί ρε πατέρα» επίσης με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη (17,7% και 9,3% αντίστοιχα).

Ο τελευταίος είχε ουσιαστικά τετραπλή παρουσία τη Δευτέρα, αφού στην πρωινή ζώνη τον είδαμε καλεσμένο στη Φαίη Σκορδά, το βράδυ «έπαιξε» σε δύο κωμικές σειρές και στη late night ζώνη ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην πρεμιέρα του The 2night show (18,6%).

Η «Φάρμα» του Star κέρδισε για άλλη μια φορά το Exathlon στο δυναμικό κοινό (11% και 5,8% αντίστοιχα), ενώ η «Γη της Ελιάς» συνεχίζει στέκεται αξιοπρεπώς στην πέμπτη της, πλέον, σεζόν με 11.5% (και 14,8% στο σύνολο).