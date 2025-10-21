Μια Happy Δευτέρα είχε το Happy Day που επέστρεψε στις πρωτιές με 17,2%. Από πολύ κοντά η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 16,8%, 10,5 για το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, που κέρδισε όμως το σύνολο κοινού με 18,6%. Μονοψήφια ποσοστά για το «Καλημέρα Ελλάδα» που αρκέστηκε στο 7,9%.

Άλλη μια εβδομάδα ξεκίνησε με τον πιο ευοίωνο τρόπο για την Κατερίνα Καινούργιου που οδήγησε την κούρσα με 18,5% στο δυναμικό κοινό. Ο Γιώργος Λιάγκας τερμάτισε δεύτερος με 13,8% και η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην τρίτη θέση με 12,5%. Πιο χαμηλά το Breakfast @Star με 8,2% με την Ελένη Χατζίδου να απουσιάζει για άλλη μια μέρα λόγω ασθένειας. Στο σύνολο κοινού την κούρσα οδήγησαν οι «Αταίριαστοι» με 14,9%.

Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού σημείωσαν 11%, οι «Αλήθειες» της Ζήνας Κουτσελίνη 7,9% και το Live You στον ΣΚΑΪ προσέλκυσε το 7,5% του δυναμικού κοινού.

Διψήφια ποσοστά για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο σύνολο κοινού

Με 4,7% έκανε πρεμιέρα ο Θανάσης Πάτρας στο Open (και 5,9% στο σύνολο κοινού). Οι χαμηλές πτήσεις του «Ρουκ Ζουκ» και του «5Χ5» συνεχίζονται στον ΑΝΤ1 (7,9% και 6,5% αντίστοιχα). Ανεβασμένες επιδόσεις για το πολυσυζητημένο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» (8,1%) με τον Κώστα Τσουρό να συνεχίζει με 3,8%. Το ίδιο ακριβώς ποσοστό κατέγραψε ο Σπύρος Χαριτάτος στο Open. Στο σύνολο κοινού μάλιστα η εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη στον ΣΚΑΪ έκανε διψήφιο μέσο όρο (10,6%).

Στα απογευματινά τηλεπαιχνίδια οι… χοροί της Μαρίας Μπεκατώρου της χάρισαν άλλη μια πρωτιά (14,9%) ενώ στα κεντρικά δελτία το Mega παραμένει ανίκητο στο κοινό 18-54 (18,6%) , στο σύνολο κοινού όμως το νήμα έκοψε πρώτος ο Αντώνης Σρόιτερ στον Alpha με 17,1%. Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» που ακολούθησε κέρδισε επίσης το σύνολο κοινού με 19,1%.

Στην prime time ζώνη το The Wall με τον Χρήστο Φερεντίνο σημείωσε 9% και ο «Άγιος Έρωτας» κονταροχτυπήθηκε με το Hoteλ Ελvira του Mega (13,3% και 13,9% αντίστοιχα), η «Φάρμα» του Star σημείωσε άνοδο με 11,6% ενώ το Grand Hotel έμεινε στο 10,3%. Το Porto Leone «σκέπασε» τη «Γη της Ελιάς» (16,2% και 12,7% αντίστοιχα), ενώ η σειρά «Γιατί ρε πατέρα» αρκέστηκε στο 7,5%. Στο σύνολο κοινού όμως η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου που βρίσκεται στην 5η της σεζόν «άνθισε» με 19,4%, αγγίζοντας το 24% στο προτελευταίο τέταρτο.

Στη late night ζώνη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με καλεσμένους τη Νίκη Λάμη και τον Άγγελο Μπράτη κέρδισε το 12,7% του δυναμικού κοινού.