Έναν πρωτοφανή καβγά είχαν το πρωί της Πέμπτης ο Δήμος Βερύκιος με την Τίνα Μεσσαρούλου κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του στήλης στην εκπομπή Happy Day του Alpha. Αφορμή στάθηκε το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια στα φρούτα και λαχανικά.

«Άσε με να ολοκληρώσω. Μη γίνεσαι φρουρός της κυβερνήσεως με τέτοιον τρόπο» αντέδρασε ο δημοσιογράφος. «Δεν σου επιτρέπω!» φώναξε εκείνη με τον Δημήτρη Παπανώτα να παρεμβαίνει γελώντας: « Ε, όχι που θα την πεις και φιλοκυβερνητική».«Δεν χωράει πλάκα σε αυτό» συνέχισε η Τίνα Μεσσαροπούλου φανερά ενοχλημένη με τον τόνο της φωνής της να ανεβαίνει: «Που θα με πεις και φρουρό!»

Αυτή δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά που η Τίνα Μεσσαροπούλου συγκρούεται στον αέρα είτε με τον Δήμο Βερύκιο είτε με τον Δημήτρη Παπανώτα σε ό,τι έχει να κάνει με την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η ένταση ανάμεσα στους συνεργάτες της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία δεν θέλησε να τους διακόψει στον αέρα, δεν συνεχίστηκε στο break που ακολούθησε, και αυτό ίσως είναι και ένα από τα μικρά μυστικά επιτυχίας της συγκεκριμένης εκπομπής που δεν αφήνει τις εντάσεις στο πλατό να μεταφέρονται έξω από αυτό.

Λίγη ώρα μετά, το επίμαχο απόσπασμα μεταδόθηκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος σχολίασε: «Η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε για εμένα ότι πήγα τζάμπα στο Ντουμπάι και ντροπή αλλά μετά βγήκε και ζήταγε συγγνώμη. Σήμερα όμως θα τη στηρίξω. Είναι άδικο να τη στοχοποιούν. Έχει δικαίωμα να δουλεύει και μία γυναίκα υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και είναι δικαίωμα μίας γυναίκας να στηρίζει τον άντρα της, είτε έχει δίκιο, είτε άδικο»

Τίνα Μεσσαροπούλου: Παντρεμένη με στενό συνεργάτη του π ρωθυπουργού

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τίνα Μεσσαροπούλου δέχεται πυρά εξαιτίας της «σχέσης» της με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού είναι παντρεμένη με τον υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, με πρόσφατο παράδειγμα τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής.

Το ζευγάρι γιόρτασε τον Ιούλιο τη 19η επέτειο γάμου τους με την Τίνα Μεσσαροπούλου να γράφει: «Δεν μπορώ να φανταστώ στιγμή τη ζωή μου χωρίς εσένα! Ευγνώμων για όσα ζήσαμε, ανυπόμονη για όσα έρχονται». Γνωρίστηκαν το 2001 όταν εργάζονταν και οι δύο στην εφημερίδα «Απογευματινή» και έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη.

«Κάποιος που θέλει να πει την κακία του θα την πει» είχε πει η Τίνα Μεσσαροπούλου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Δεν μπορείς να είσαι παντού αρεστός. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου το να είμαι αρεστή. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να μου καταλογίσει κανείς, είναι ότι αυτό που λέω δεν είναι η αλήθεια μου».

Την περασμένη εβδομάδα η Τίνα Μεσσαροπούλου συνόδευσε τον σύζυγό της στον γάμο του επί χρόνια στενού του συνεργάτη του πρωθυπουργού- και κουμπάρου του, πλέον-, Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου και της Εβίνας Γιακουμάτου, κόρης του πρώην υπουργού, Γεράσιμου Γιακουμάτου.

Η ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη από τον γάμο δεν έμεινε ασχολίαστη από το «Πρωινό» με τη Δέσποινα Καμπούρη να σχολιάζει ότι έπρεπε να «προφυλάξει την εικόνα της» και να μην ανεβάσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία και τον Γιώργο Λιάγκα να συμπληρώνει: «Είναι δύο πράγματα: Πώς χειρίζεσαι τη δημόσια εικόνα σου -εγώ σίγουρα δεν θα έβγαζα φωτογραφία με τη Μαρέβα-, αλλά είναι δικαίωμά της να λέει την άποψή της στην εκπομπή».