Τρία χρόνια μετράει η σχέση του Τιμοτέ Σαλαμέ και της Κάιλι Τζένερ, μιας σχέσης που θεωρήθηκε στην αρχή «διαφημιστικό κόλπο». Η πρώτη εμφάνιση του ζευγαριού είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2023 στην επίδειξη του Jean Paul Gaultier στο Παρίσι, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς είχαν πάει μαζί στη συναυλία της Μπιγιονσέ ενώ τον Οκτώβριο του 2022, εκείνος αγόρασε μια έπαυλη αξίας 11 εκατ. δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς, αν και όλη του τη ζωή ζούσε στη Νέα Υόρκη.

H 28χρονη αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν, και μητέρα δύο παιδιών, θεωρείται ως μία από τις πιο επιτυχημένες influencers στον πλανήτη, ενώ η προσωπική της περιουσία αγγίζει τα 700 εκατ. δολάρια. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ανήκει στους πιο περιζήτητους και ταλαντούχους πρωταγωνιστές της νέας γενιάς του Χόλιγουντ και θεωρείται ήδη το μεγάλο φαβορί για τα φετινά Όσκαρ μετά την καθηλωτική ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme που προβάλλεται από χτες στις ελληνικές αίθουσες.

Σαλαμέ – Τζένερ: «Ζουν σαν παντρεμένοι»

Σύμφωνα με την έγκυρη αμερικανική ιστοσελίδα Page Six, παρά τις επίμονες φήμες των προηγούμενων μηνών που τους ήθελαν χωρισμένους, o Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ «συζούν αθόρυβα εδώ και έναν χρόνο» στην έπαυλη της Κάιλι Τζένερ και μάλιστα εκείνος «έχει ενεργό ρόλο στις ζωές των παιδιών της». Αν και τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν παντρευτεί κρυφά δεν ισχύουν, ουσιαστικά «ζουν σαν παντρεμένοι».

Εξάλλου τον τελευταίο καιρό, το ζευγάρι έχει αναπτύξει μια έντονη εξωστρέφεια: Εκείνη τον συνόδευσε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του- και μάλιστα είχαν ντυθεί ασορτί- αλλά και στα βραβεία της Ένωσης Κριτικών και στις Χρυσές Σφαίρες. Μάλιστα στα δύο τελευταία events, εκείνη δεν περπάτησε μαζί του στο κόκκινο χαλί, καθώς δεν ήθελε η σχέση τους να τραβήξει το ενδιαφέρον περισσότερο από τις υποψηφιότητές τους.

Μάλιστα όταν ο Σαλαμέ βραβεύτηκε στα Critic’s Choice Awards, δεν παρέλειψε να την ευχαριστήσει δημόσια: «Τέλος, θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου των τριών τελευταίων χρόνων — σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που χτίσαμε μαζί. Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα. Σ’ ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», είπε, με την Τζένερ να απαντάει: «Σ’ αγαπώ». Μάλιστα η ίδια τον αποκαλεί χαϊδευτικά «Τίμι».