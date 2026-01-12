Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι «Χρυσές Σφαίρες» συγκέντρωσαν την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ. Πέρα από τους μεγάλους νικητές της απονομής και τις λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, πολλά ήταν τα χαριτωμένα στιγμιότυπα που έκαναν αμέσως τον γύρω του διαδικτύου:

Τα φιλιά ανάμεσα στον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Κάιλι Τζένερ: Ο βραβευμένος πρωταγωνιστής του Marty Supreme δεν δίστασε να ευχαριστήσει και δημόσια τη σύντροφό του, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς ήταν παραπάνω από εκδηλωτικός απέναντί της, και εκείνη έδειχνε να το απολαμβάνει.

Timothee is obsessed with her. pic.twitter.com/rJIczDKSbx — best of kylie & timothee (@archivekymothee) January 12, 2026

Οι «Χρυσές Σφαίρες» φέρνουν τους σταρ πιο κοντά

Το φλερτ ανάμεσα στον Τζέικομπ Ελόρντι και την Άνα Ντε Άρμας: Ο υποψήφιος για την ταινία «Φράκενσταϊν» και η πρώην σύντροφος του Τομ Κρουζ φλέρταραν στις «Χρυσές Σφαίρες» με τον 28χρονο ηθοποιό να είναι πιο διακριτικός από εκείνη- αυτό τουλάχιστον σχολίασαν οι χρήστες του διαδικτύου.

ana de armas and jacob elordi chatting at the 2026 golden globe awards pic.twitter.com/d2E4OoVaW6 — best of ana de armas (@anadearmasdaily) January 12, 2026

Το τσιγάρο του Σον Πεν: Αν και στις «Χρυσές Σφαίρες», όπως και σε κάθε τέτοια εκδήλωση, το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά, ο 53χρονος υποψήφιος για το βραβείο Β’ αντρικού ρόλου («Η μία μάχη μετά την άλλη») παραβίασε τους κανόνες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Τα «καμώματα» του Λεονάρτο Ντι Κάπριο: Κανείς δεν κατάλαβε σε ποιον απευθυνόταν και τι ακριβώς προσπαθούσε να πει ο 51χρονος σταρ αλλά οι ξεκαρδιστικοί μορφασμοί του έγιναν αμέσως viral την ώρα που μεταδίδονταν οι «Χρυσές Σφαίρες».

The rumors are definitely true… https://t.co/EvFC0ycWzC — Punch Drunk Luke (@WwwLukethoughts) January 12, 2026

Η «αμήχανη» διαδρομή του Στέλαν Σκάρσγκαρντ: Αν και στις «Χρυσές Σφαίρες» οι κινηματογραφικοί υποψήφιοι κάθονται στα μπροστινά τραπέζια, ο νικητής του βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου, χρειάστηκε να διανύσει όλη σχεδόν την αίθουσα μέχρι να φτάσει στη σκηνή, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα επειδή δεν ήταν αρκετά «λαμπερός» για να βρεθεί μαζί με την ελίτ του Χόλιγουντ.

i'm crying why did they sit him so far away pic.twitter.com/LmJLRl2FfT
January 12, 2026

Η «επανασύνδεση» της Σελίνα Γκόμεζ με τη Μάιλι Σάιρους: Οι δυο τραγουδίστριες που ξεκίνησαν την καριέρα τους από τη Disney είχαν εφηβική κόντρα για την καρδιά του τραγουδιστή Νικ Τζόνας.

Selena Gomez and Miley Cyrus together at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/F1RL7cHRKh — Pop Base (@PopBase) January 12, 2026

