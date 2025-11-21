Όλο και μεγαλώνει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές, μετά τη συνέντευξη του Χάρη Λεμπιδάκη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. Ο Κώστας Τσουρός είχε αντιδράσει τότε πολύ έντονα εναντίον του Γιώργου Λιάγκα καθώς ο τελευταίος τον είχε ουσιαστικά αποκαλέσει «ψεύτη» στον τηλεοπτικό αέρα.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Γιώργος Λιάγκας σχολιάζοντας στο «Πρωινό» τις δηλώσεις της Δήμητρας Ματσούκα μετά τη σύλληψή της φρόντισε να πει με νόημα: «Θέλω να σταθώ στην ανθρωποφαγία. Οι τίτλοι χθες για τη Δήμητρα Ματσούκα ήταν πηχυαίοι. Κι αυτό το περιστατικό που έγινε σε εκπομπή -που δεν ξέρω σε ποια εκπομπή είναι-, την κάλεσε η δημοσιογράφος και την κατέγραψε χωρίς την άδειά της και την προβάλανε. Θα ρωτήσω να μάθω σε ποια εκπομπή έγινε. Όλο αυτό είναι ανθρωποφαγικό. Και βλέπεις ότι τελικά ο επώνυμος δεν έχει ευνοϊκή μεταχείριση».

Αμέσως έγινε αντιληπτό ότι ο Γιώργος Λιάγκας αναφερόταν στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού που είχε μεταδώσει χτες, Πέμπτη, το παρακάτω ηχητικό απόσπασμα από την τηλεφωνική συνομιλία της Φανής Πλατσατούρα με τη Δήμητρα Ματσούκα.

Κώστας Τσουρός: Η αιχμή που άφησε για τον Γιώργο Λιάγκα

Λίγες ώρες μετά το δηκτικό σχόλια του Γιώργου Λιάγκα, ο Κώστας Τσουρός βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει με τον δικό του τρόπο μέσα από τη εκπομπή του με αφορμή τον τηλεοπτικό καβγά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Επειδή το τελευταίο διάστημα γενικότερα το “ψεύτης” στον αέρα παίζει πολύ, εγώ λέω να μην μείνουμε στο “ψεύτης”, γιατί μπορεί να θεωρήσει και κάποιος ότι το λέω εμμονικά, αλλά όντως αυτό που είπε: “Συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη”, είναι ευθεία μομφή ότι τοποθετείται πολιτικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος» είπε ο 43χρονος παρουσιαστής.

Ο συνδετικός κρίκος των δυο παρουσιαστών, Πάνος Κατσαρίδης, μέχρι σήμερα έχει φροντίσει να μείνει αμέτοχος στην κόντρα τους, εφαρμόζοντας την πολιτική των ίσων αποστάσεων.

Το 2019 ο Γιώργος Λιάγκας και ο Κώστας Τσουρός πόζαραν αγκαλιασμένοι στα γενέθλια της Φωτεινής Πετρογιάννη μαζί με τη Ναταλία Γερμανού και την Ευριδίκη Βαλαβάνη.