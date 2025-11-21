Άγριος καβγάς εξελίχθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα σχόλια του πρώτου για τον Διαμαντή Καραναστάση και την παραίτησή του από βουλευτής.

Αφορμή όσα είπε χθες ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Διαμαντή Καραναστάση λέγοντας, μεταξύ άλλων, «χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη». «Ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή ποιον ενοχλεί και λέει “χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη”; Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; Ήταν εκλεγμένος βουλευτής» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Advertisement

Advertisement

«Εγώ μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσατε 8 λεπτά στο περιστύλιο. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν» απάντησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Να σε προβληματίσει ότι έφτασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον παρουσιαστή να της απαντά «μπορώ να συμφωνώ με αυτό που λέει ο άνθρωπος όχι με την πολιτική του. Έχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές με τον κ. Γεωργιάδη».

Ο διάλογος συνεχίστηκε, δε, με μεγάλη ένταση ως εξής:

Κωνσταντοπούλου : Σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι;

: Σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι;

Ουγαρέζος : Θεωρώ υπερβολικό 8 λεπτά στο περιστύλιο

: Θεωρώ υπερβολικό 8 λεπτά στο περιστύλιο

Κωνσταντοπούλου : Ξέρεις το έργο του;

: Ξέρεις το έργο του;

Ουγγαρέζος : Όχι δεν θέλω δεν θεώρώ οτι έκανε και κάτι φοβερό

: Όχι δεν θέλω δεν θεώρώ οτι έκανε και κάτι φοβερό

Κωνσταντοπούλου : Λες ψέματα

: Λες ψέματα

Ουγγαρέζος : Εσείς τον κάνατε βουλευτή να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι

: Εσείς τον κάνατε βουλευτή να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι

Κωνσταντοπούλου : Λες ψέματα Δημήτρη, λυπάμαι

: Λες ψέματα Δημήτρη, λυπάμαι

Ουγγαρέζος : Να λυπάστε όσο θέλετε, δεν είστε αντικειμενική, είστε προκατειλημμένη

: Να λυπάστε όσο θέλετε, δεν είστε αντικειμενική, είστε προκατειλημμένη

Κωνσταντοπούλου : Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει. Δεν έχεις το δικαιώμα να είσαι ανενημέρωτος

: Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει. Δεν έχεις το δικαιώμα να είσαι ανενημέρωτος

Ουγγαρέζος : Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να σας λέω αυτά που θέλετε. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα. Δεν θα με βρίζετε ενώ είμαι εδώ. Μου επιτεθήκατε εν τη απουσία μου

: Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να σας λέω αυτά που θέλετε. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα. Δεν θα με βρίζετε ενώ είμαι εδώ. Μου επιτεθήκατε εν τη απουσία μου

Κωνσταντοπούλου : Είσαι στον αέρα και είσαι και στο πλάνο

: Είσαι στον αέρα και είσαι και στο πλάνο

Ουγγαρέζος : Τώρα είμαι. Ξέρετε και από τηλεόραση; Κάτι σας άφησε ο κ. Καραναστάσης, μάθατε από σκηνοθεσία

: Τώρα είμαι. Ξέρετε και από τηλεόραση; Κάτι σας άφησε ο κ. Καραναστάσης, μάθατε από σκηνοθεσία

Κωνσταντοπούλου: Είναι φοβερό αυτό το μένος. Θεωρούσα ότι είναι επιπόλαιο αλλά δεν είναι έτσι. Δεν θα νομιμοποιήσω την προπαγάνδα. Απόρησα γιατί ένας άνθρωπος κάνει χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη που έχει προσφέρει στον πολιτισμό και θα έπρεπε να το γνωρίζει, που έχει έργο στη Βουλή που θα έπρεπε να το γνωρίζει και δεν έχει δικαίωμα να το απαξιώνει

Σε άλλο σημείο, δε, όταν η Φαίη Σκουρδά είπε ότι τα ίδια λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε «ο Μαρινάκης είναι κυβέρνηση, ο Ουγγαρέζος είναι κυβέρνηση; Να ξέρουμε ποιοι είναι payroll. Οι βουλευτές της Πλεύσης είναι εκλεγμένοι με το σπαθί τους κ. Δημήτρη ενάντια σε εκστρατεία λάσπης».

Συνέχισε, δε την επίθεση λέγοντας για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο «είσαι συκοφάντης και ψεύτης» με τον παρουσιαστή να της απαντά «εγώ δεν σας βρίζω, ούτε σας μιλάω στον ενικό, ο τρόπος δείχνει τον άνθρωπο».

Στην παρατήρηση τέλος της Φαίης Σκορδά για τον συνεργάτη της ότι «υπερασπίζεται το όνομά του», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «γιατί θίξαμε τον Θεό και δεν κάνει; Χθες επί 14 λεπτά ειρωνευόταν τον Διαμαντή Καραναστάση. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι ιδιοτροπία, είναι κάτι άλλο»