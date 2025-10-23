Στο sleeper hit της φετινής σεζόν εξελίσσσεται αργά και σταθερά η «Φάρμα» του Star με «πρωταγωνίστρια» τη Βαλεντίνα Σπέντζα.

Έχοντας καταφέρει να βγάλει νοκ άουτ το Exathlon του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας έως και διπλάσια ποσοστά τηλεθέασης, η «Φάρμα» σημειώνει πλέον τις περισσότερες μέρες προβολής της διψήφια ποσοστά τηλεθέασης στην prime time ζώνη. Πολλοί, δε, θεωρούν ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται στη Βαλεντίνα, την πιο ιδιαίτερη παίκτρια που έχει περάσει από το reality του Star.

Κάθε ριάλιτυ που σέβεται τον εαυτό του χρειάζεται το είδωλο του.

Κι η Βαλεντίνα ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.#farmagr pic.twitter.com/IK5bY3pcCf — Irene G.🌪️🏆 (@IreneG62270484) October 22, 2025

Ποια είναι η 22χρονη Βαλεντίνα

Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της, «η pet sitter Βαλεντίνα δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κουτάκια, δεν την αφορά αν φαίνεται “εκκεντρική” στους άλλους, την αφορά να ζει αυθεντικά! Αυτό θέλει να κάνει και στη Φάρμα, να τη ζήσει με τον δικό της τρόπο! Με πάθος, με χαμόγελο, με ενθουσιασμό και στόχους, που κυνηγά μέχρι να τους κατακτήσει. Όπως όταν αποφάσισε να μάθει Μανδαρινικά κινέζικα και το έκανε μόνη της από το μηδέν.

Ή όταν θέλησε να γνωρίσει τον κόσμο και ταξίδεψε. Αλλά και όταν αποφάσισε να τολμήσει και να δηλώσει συμμετοχή στη Φάρμα. Η Βαλεντίνα λατρεύει τη φύση και ανυπομονεί να ζήσει την εμπειρία της Φάρμας με την καρδιά της, να ανακαλύψει κάθε γωνιά της, να μάθει να φροντίζει τα ζώα και τα μποστάνια. Παραμένοντας πάντα ο εαυτός της. Γιατί, όπως δηλώνει, “όταν είσαι ο εαυτός σου, πάντα πετυχαίνεις”».

Όλες την βλέπουν σαν εύκολο στόχο κ την υποτιμούν.η Βαλεντίνα όμως έχει ήδη πάρει 1.500 ευρώ από τα δώρα!! #farmagr pic.twitter.com/oMrzBEhUQY — Μaρqueζ (@NtinaSkou) October 22, 2025

Οι best of στιγμές της Βαλεντίνας στη «Φάρμα»

Εκτός ορίων ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Βαλεντίνα και τον Δημήτρη Ζήκο, με τον δεύτερο να λέει στην Βαλεντίνα να σταματήσει να μιλάει και εκείνη να γίνεται έξαλλη ουρλιάζοντάς του ότι είναι παλιάνθρωπος. Παρόλα αυτά οι συμπαίκτες της την υποστήριξαν.

Όταν η Βαλεντίνα αναζήτησε στα σκουπίδια το κουτάκι με τα προφυλακτικά που έλειπε από το ντουλαπάκι αλλά τελικά ανακάλυψε ένα κομμάτι… σοκολάτα, αλλά τελικά της έμεινε η περίεργεια για τους παίκτες που έκαναν έρωτα μέσα στη «Φάρμα» και ξεκίνησε τις έρευνες!

Όταν στις αρχές του παιχνιδού η Βαλεντίνα είχε πιεστεί πολύ και σκεφτόταν να τα παρατήσει γιατί της φαινόταν «τοξικό το περιβάλλον».

Η Βαλεντίνα ζορίζεται με το πρωινό ξύπνημα με αποτέλεσμα ο Λευτέρης να της ρίξει νερό στο πρόσωπο για να σηκωθεί: Η αντίδρασή της ήταν πιο έντονη και συνοδεύτηκε από πολλά κλάματα, κυρίως επειδή ο συμπαίκτης της δεν ζήτησε συγγνώμη:

Η Βαλεντίνα δεν είναι καθόλου εύκολος στόχος. Όσες την επέλεξαν να μονομαχήσουν στον αχυρώνα πήγαν σπίτι τους με την 22χρονη pet sitter να τις εξολοθρεύει με άνεση, έχοντας εξελιχθεί στο απόλυτο outsider της «Φάρμας». Η αντίδραση της μετά τη νίκη της ήταν, για άλλη μια φορά, ξεκαρδιστική:

