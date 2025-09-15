Ένα από τα ζευγάρια που έδωσαν το παρών στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο ήταν η Χρυσή Βαρδινογιάννη με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Σε μία από τις ελάχιστες δημόσιες κοινές εμφανίσεις του μετά τον γάμο τους στις αρχές Φεβρουαρίου, η Χρυσή Βαρδινογιάννη παρακολούθησε τη συναυλία που στήριξε το έργο της αξέχαστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στην ΕΛΠΙΔΑ.

Advertisement

Advertisement

Η πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ», Χριστιάννα Βαρδινογιάννη.

Η Άννα Βίσση επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Καλλιμάρμαρο αυτό το Σαββατοκύριακο, σ’ ένα διήμερο συναυλιακό γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει, με τις δύο εμφανίσεις της να έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. Και τις δύο συναυλίες παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 130.000 θεατές.

Η 67χρονη Ελληνίδα σταρ ερμήνευσε τεράστιες και διαχρονικές επιτυχίες απ’ όλη την πορεία της που ξεπερνά τον μισό αιώνα δημιουργίας. Στη σκηνή πλαισιώθηκε από την εξαιρετική μπάντα της που την συνοδεύει μουσικά εδώ και σχεδόν 10 χρόνια.



Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις ήταν η σύμπραξη της Άννας Βίσση με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.

Η Ντόρα Δημοπούλου, η Μαριάνθη Κωνσταντάτου και η σύζυγος του Βαγγέλη Μαρινάκη, Αθανασία.

Ο Γιάννης Δράγνης με τη σύζυγό του Λάουρα Λαλαούνη.

Η Hala Hkoury με τη Ρόζμαρι Χατζηιωάννου.

Σε ακόμα μια μεγάλη έκπληξη , η Άννα διάβασε ένα γράμμα που έγραψε για τον Νίκο Καρβέλα και στη συνέχεια τον κάλεσε να ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί.



Το show, σε σκηνοθεσία της Kassandra Powell, «ντύθηκε» με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, καθώς και χορογραφίες της Tia Rivera με 20 χορευτές επί σκηνής (η σκηνοθέτις και η χορογράφος έχουν δουλέψει με πολλούς καλλιτέχνες του εξωτερικού όπως πχ η Beyoncé ενώ συνεργάστηκαν με την Άννα στο videoclip της πρόσφατης επιτυχίας Sandre.



Και οι δύο συναυλίες, σε παραγωγή της Galaxias Live Productions, θα ηχογραφηθούν και θα κυκλοφορήσουν σε album από την Panik Gold. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Η Τζωρτζίνα και ο Λουκάς Έλληνας.