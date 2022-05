Αυτοματοποίηση και επιτήρηση στην Ευρώπη-Φρούριο

Ο Chris Jones, εκτελεστικός διευθυντής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Statewatch, παρακολουθεί επί σειρά ετών την πορεία του χρήματος που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Μας εξηγεί ότι «τα πρότζεκτ του eu-LISA εκτελούνται συνήθως από κοινοπραξίες ιδιωτικών εταιρειών, δημοσίων οργανισμών και πανεπιστημίων. Οι ιδιωτικές εταιρείες λαμβάνουν τα μεγαλύτερα ποσά, περισσότερα από τους δημόσιους φορείς». Σε πρόσφατη μελέτη του Statewatch (Funds for Fortress Europe: spending by Frontex and eu-LISA, Ιανουάριος 2022) τονίζεται ότι για την ανάπτυξη και ενίσχυση του eu-LISA κατευθύνθηκαν την περίοδο 2014-2020 σε ιδιώτες εργολάβους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται μετά το 2017 και την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης.

Το ολιγοπώλιο της επιτήρησης

Τα νέα σύνορα της τεχνητής νοημοσύνης και οι πιέσεις στην ΕΕ

Το ΜΙΙR διερεύνησε τα αρχεία των επίσημων συναντήσεων της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της Επιτρόπου Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ (A Europe Fit for the Digital Age), του Τιερί Μπρετόν (Internal Market) και των επιτελείων τους από το Δεκέμβριο του 2019 μέχρι το Μάρτιο του 2022 σε θέματα που αφορούν τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή πολιτική. Προέκυψε πως τουλάχιστον 14 οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρείες-κολοσσοί και κονσόρτσιουμ εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας συναντήθηκαν με βασικούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 71 φορές μέσα σε 28 μήνες για να συζητήσουν ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή πολιτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τις περισσότερες συναντήσεις με τους Επιτρόπους είχε η DIGITAL EUROPE, μια οργάνωση που εκπροσωπεί 78 εταιρικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εταιρειών άμυνας και ασφάλειας όπως η Accenture, η Airbus και η Atos. Εντοπίστηκαν παράλληλα και άλλες κοινοπραξίες που κάνουν έντονο λομπι, όπως η European Round Table for Industries (ERT), εκπροσωπώντας επίσης ορισμένες εταιρείες άμυνας και ασφάλειας, όπως η Leonardo, η Rolls-Royce και η Airbus.



Συστήματα Υψηλού Κινδύνου

Η κρίσιμη παράμετρος

Robo-dogs σε δράση: Αλγόριθμοι και εφιαλτικά ερευνητικά προγράμματα

Συνδυάζει εργαλεία ταύτισης προσώπου και εξακρίβωσης αυθεντικότητας εγγράφων με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για έναν «ανιχνευτή ψεύδους», που δοκιμάστηκε στην Ουγγαρία, στην Ελλάδα και στη Λετονία και περιλάμβανε τη χρήση ενός «εικονικού συνοριοφύλακα», εξατομικευμένου για το φύλο, την εθνικότητα και τη γλώσσα του ταξιδιώτη. Ένας φύλακας που κάνει ερωτήσεις μέσω ψηφιακής κάμερας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και δέχτηκε σφοδρή κριτική ως επικίνδυνο και ψευδοεπιστημονικό (Sci-fi surveillance: Europe’s secretive push into biometric technology -The Guardian, 10 December 2020, We Tested Europe’s New Lie Detector for Travelers — and Immediately Triggered a False Positive -The Intercept, 26 July 2019).