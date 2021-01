Μεταβληθήκαμε σε μια χώρα υπηρεσιών χαμηλού και μέσου επιπέδου, ως προς την ποιότητα του τελικού παραγόμενου αποτελέσματος. Εντέλει η απορρόφηση των ωρών της εργασίας ενός εργαζομένου δεν αποδίδει υψηλή αξία στην οικονομία δεδομένου ότι δεν έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο αξιοποίησης των γνώσεων του. Είναι εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ένα πολυδάπανο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης (με πόρους που επενδύουμε όλοι οι Έλληνες) το οποίο συνδράμει στη μόρφωση χιλιάδων νέων κάθε έτος οι οποίοι εν καταλήξει δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στη χώρα μας. Μάλιστα την τελευταία δεκαετία η επένδυση αυτή καρπώνεται από τις χώρες του εξωτερικού που εντάσσουν στην οικονομία τους μετανάστες Έλληνες εργαζομένους χωρίς να έχουν δαπανήσει τίποτα για την εκπαίδευση τους. Εικάζεται ότι 600.000 εργαζόμενοι έφυγαν από τη χώρα μας από το 2009. Ας υποθέσουμε ότι ένα 90% εξ’ αυτών έλαβε την υποχρεωτική εξαετή εκπαίδευση Γυμνασίου - Λυκείου σε δημόσια σχολεία. Ένα 70% σπούδασε σε ελληνικά δημόσια τετραετή προπτυχιακά προγράμματα και ένα 60% σε ελληνικά μεταπτυχιακά μονοετή, και ας βάλουμε σαν μέσο δημόσιο κόστος για κάθε έτος εκπαίδευσης τα 4.000,00 ευρώ. Τότε μπορούμε να εξάγουμε την υπόθεση ότι ένα ποσό 44 δισ. ευρώ έχει δαπανηθεί-επενδυθεί από την ελληνική πολιτεία μέσα σε μια εικοσαετία για την μόρφωση ατόμων που αναγκάστηκαν να βρουν εργασία στο εξωτερικό.

Γίνεται κατανοητό ότι οι προηγμένες χώρες δημιουργούν ένα πλαίσιο αξιοποίησης του ταλέντου των εργαζομένων τους και όχι ένα πλαίσιο εργασίας. Φυσικά κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Η αξιοποίηση του ταλέντου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και για αυτό δεν το πετυχαίνουν όλοι. Παραδόξως η μαζική χρήση της τηλεεργασίας τον τελευταίο χρόνο αποκάλυψε μια σημαντική δυναμική για την ανάπτυξη των οικονομιών που ακόμα δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή. Μελέτες αρχίζουν και παρουσιάζουν μια νέα εκδοχή που δείχνει ότι οι τηλεεργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους που εργάζονται στο γραφείο . Πολλοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο χώρο εργασίας τους ή ότι η μετάβαση στο χώρο εργασίας τους και το πρόγραμμα της καθημερινότητας τους, τους εξοντώνει. Αυτή η παραδοχή δημιουργεί ένα νέο σύμπαν δυνατοτήτων. Κατά πολλούς μελετητές δεν αποτελεί ωστόσο παρά την παραδοχή ότι το μοντέλο εργασίας της βιομηχανικής εποχής, ένα μοντέλο που βασίστηκε στον έλεγχο του ωραρίου του εργαζομένου, έχει παρακμάσει και αδυνατεί να ακολουθήσει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το γιατί θα αποτελέσει έναυσμα για επόμενο άρθρο.

