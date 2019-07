Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου: Είμαστε μπουλουκτσήδες

Α.Μ.: Σ′ αφήνει μόνο εάν μπεις στη διαδικασία να το πειράξεις πολύ.

Α.Χ.: Το έχουμε πειράξει πολύ.

-Τα πειράζουμε ή όχι τα μεγάλα -τα κλασικά- έργα;

Α.Μ.: Οι παραστάσεις μιλούν σε ανθρώπους του 2019 και όχι του 1500.

Α.Χ.: Η απάντηση είναι ότι τα κείμενα της αρχαίας τραγωδίας που έχουμε στους κώδικες οι οποίοι βρίσκονται στην Οξφόρδη και στα άλλα μεγάλα πανεπιστήμια, είναι πειραγμένα. Δεν είναι αυτά που έγραψε ο Ευριπίδης, ο Σοφοκλής και ο Αισχύλος.

Α.Μ.: Εκτός αυτού -που ίσχυε και για τους ίδιους τους συγγραφείς- τα κείμενα είναι εργαλεία με τα οποία ήθελαν να πουν κάτι στους σύγχρονους τους. Να διατυπώσουν την άποψη τους. Να καταθέσουν μία ιδέα την οποία ήθελαν να μοιραστούν. Να πάνε παρακάτω την ανθρωπότητα, εν πάση περιπτώσει. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Είναι εργαλεία προκειμένου να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, τα λάθη που επαναλαμβάνει, τα σημεία στα οποία υπολείπεται, αυτά που συμβαίνουν στις κοινωνίες μας. Αυτό είναι η λογοτεχνία.

Α.Χ.: Όταν παίζονταν τα έργα του Σαίξπηρ στο θέατρο Γκλόουμπ οι παραστάσεις δεν ξεπερνούσαν τις δύο ώρες. Τα έργα του Σαίξπηρ –αυτά που έχουν εκδοθεί- είναι τετράωρα. Σημαίνει πως ο Σαίξπηρ έκανε μικρές βερσιόν των έργων που αργότερα τύπωνε.

Α.Μ.: Ο ίδιος δηλαδή, τα «έκοβε». Από μόνος του.

Α.Χ.: Σύμφωνα με τους μελετητές του Σαίξπηρ αυτά -δεν πρόκειται για ευφυολόγημα δικό μας. Δεν παίχτηκε ποτέ ο τυπωμένος «Άμλετ» που είναι τέσσερις ώρες. Παιζόταν μία παράσταση δύο ωρών. Οι πηγές λένε ότι ο μονόλογος του Άμλετ «To be or not to be» ήταν κάθε φορά σε διαφορετική θέση μέσα στην παράσταση. Τυπώθηκε κάποια στιγμή να είναι στη συγκεκριμένη θέση. Με άλλα λόγια, ο Σαίξπηρ δεν είχε καταλήξει. Είχε γράψει έναν μονόλογο. Είπε στον πρωταγωνιστή, πες τον μετά τον Πολώνιο και την άλλη μέρα του είπε, όχι, σήμερα θα τον πεις πριν από αυτό το σημείο. Τα μεγάλα κείμενα, είναι, όπως είπε η Αθηνά, με έναν τρόπο, φάροι. Σηματωροί.

Α.Μ.: Είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε μία τέτοια εργαλειοθήκη και ευγνώμονες που υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι και που θα υπάρξουν και άλλοι στο μέλλον.

Α.Χ.: Η Αθηνά, ο Μανώλης Δούνιας κι εγώ, που τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε, είμαστε οπαδοί της ερώτησης. Εννοώ, ρωτάμε κι εμείς από σκηνής τον κόσμο με το εργαλείο που έχει ο Σαίξπηρ, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης ή, ο Αισχύλος. Αυτοί κάνουν μεγάλες ερωτήσεις, δεν δίνουν απαντήσεις.

Α.Μ.: Σα να ζητάμε, κάνοντας αυτή τη δουλειά, να συναντηθούμε με άλλους ανθρώπους. Αντί για μία προεκλογική συγκέντρωση -το λέω επειδή είχαμε πρόσφατα εκλογές- είναι σα να δίνουμε ραντεβού, σκύβοντας όλοι μαζί και εμείς και οι θεατές (εμείς λίγο παραπάνω επειδή έχουμε ασχοληθεί πριν από το ραντεβού, σαν να έχουμε γράψει την ομιλία μας) σε ένα θέμα κάνοντας ερωτήσεις. Σαν να λέμε, παιδιά, τι γίνεται με αυτό σήμερα;

-Μία πρόσκληση σε δημόσιο διάλογο.

Α.Χ. Το θέατρο γεννήθηκε ως ανάγκη, ως εργαλείο δημοκρατίας. Είναι ένας επισκέψιμος χώρος. Εμείς επισκεπτόμαστε έναν μύθο, το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας». Τον έχουμε προεπισκεφθεί, τον αναλύουμε, τον ανασυντάσσουμε, σας τον δείχνουμε για να τον επισκεφθείτε. Όλοι μαζί είμαστε επισκέπτες του. Και εμείς επί σκηνής και εσείς.

-Εσείς ως ξεναγοί μας.

Α.Μ.: Ακριβώς.

Α.Χ.: Γι αυτό και κάνουμε λόγο για «ερμηνεία». Η μεγάλη ερμηνεία του Αιμίλιου Βεάκη στον «Βασιλιά Λιρ» σημαίνει ότι ήταν μεγάλος ο τρόπος που αντιλήφθηκε αυτός ο άνθρωπος τι λέει το κείμενο. Εμείς σας καλούμε να επισκεφθούμε όλοι μαζί...

Α.Μ.: ... Μια ιστορία. Κι ως συνήθως όλοι οι γνωστοί μύθοι κάτι θέλουν να μας πουν.

-Έτσι κι αλλιώς οι μύθοι μετασχηματίζονται μέσω της αφήγησης.

Α.Χ.: Είπες τη λέξη αφήγηση. Ξέρεις τι θα πει «επικό θέατρο» που λέμε για τον Μπρεχτ; Αυτό το οποίο έχει ειπωθεί. Αυτό είναι το έπος. Τα ομηρικά έπη είναι ακριβώς αυτό: Έτσι το είπε τότε ο Αχιλλέας, έτσι το είπε ο Αγαμέμνων, ο Πάρις, ο Πρίαμος, έτσι το είπε ο Έκτορας.

Α.Μ.: Με τον καιρό έχασε την πρώτη σημασία και έννοια της η λέξη.

Α.Χ.: Έπος δεν είναι το πολύ μεγάλο, το γιγάντιο, το φαραωνικό. Το επικό θέατρο που έφερε ξανά κάποια στιγμή στον 20ό αιώνα ως ανάγκη ο Μπρεχτ είναι, σας λέω, πώς ειπώθηκε κάτι, κάποια στιγμή, σε ένα λογοτεχνικό παρελθόν.

Α.Μ.: Και για να μπορώ να σας το πω πρέπει να πάρω απόσταση. Όπως κάνουμε κι εμείς στη δική μας, ιδιωτική μυθολογία, όταν πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Εν θερμώ δεν μπορείς να δεις καθαρά.