Εκδοση-έκπληξη: Οι Metallica βγάζουν παιδικό βιβλίο

Οι Metallica, η παγκοσμίως φημισμένη μέταλ μπάντα που είναι γνωστή για τον «σκληρό» ηχό της και τους αιχμηρούς στίχους της, κάνουν την έκπληξη και εισέρχονται δυναμικά στον κόσμο των παιδικών εκδόσεων.

Το εικονογραφημένο βιβλίο «The ABCs of Metallica» (μτφ. «Το Αλφανητάρι των Metallica») θα δημοσιευθεί στις 26 Νοεμβρίου και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της μπάντας All Within My Hands. Το συγκρότημα έγραψε το παιδικό σε συνεργασία με τον συγγραφέα Χάουι Αμπραμς και εικονογραφήθηκε από τον καλλιτέχνη Μάικλ Μακλίρ.

Το συγκρότημα περιέγραψε το βιβλίο στην ιστοσελίδα του, λέγοντας: «Συμπεριλαμβανομένων των μικρών ποιημάτων και των εικόνων, το ABCs of Metallica κάνει αναδρομή στην ιστορία της μπάντας από το Α έως το Ω. Κάθε γράμμα της αλφαβήτου αντιστοιχεί σε μια διαφορετική στιγμή του ταξιδιού μας, από το Garage Days έως το Master of Puppets και σε αστεία περιστατικά σχετικά με εμάς».

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους - το 10ο της 38χρονης καριέρας τους - ήταν το Hardwired... to Self Destruct το 2016, το οποίο πούλησε 5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και ήταν υποψήφιο για Grammy.

Το συγκρότημα έδωσε πρόσφατα δύο συναυλίες σε γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου, τις οποίες ο Guardian περιέγραψε ως «2,5 ώρες μέταλ σεμιναριού».

Πηγή: Guardian