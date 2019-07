Eject Festival: The Cure, Michael Kiwanuka, Ride, Khruangbin, The Steams - Η πιο καυτή μέρα του καλοκαιριού

Τετάρτη 17 Ιουλίου - Πλατεία Νερού

The Cure

Οι Cure επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετά από δέκα χρόνια με μία συναυλία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδείας και αφορμή τα 40 χρόνια της μπάντας που ξεκίνησε από το Δυτικό Σάσσεξ -θυμίζουμε ότι έπαιξαν ήδη στο Γκλάνστονμπερι και έρχονται στην Αθήνα μετά τη Μαδρίτη.

Οι επιτυχίες των Cure είναι τόσο πολλές, που σχεδόν κάθε ακροατής έχει συνδέσει κάποια στιγμή της ζωής του με ένα από τα τραγούδια τους. Αλλωσ δεν υπάρχει μουσικός η και μπάντα ακόμη, που να μην ήθελε να έχει γράψει ένα από τραγούδι, όπως το «Friday i’m in Love», «Just Like Heaven», «Pictures of you», «A Letter To Elise», «Boys Don’t Cry», «Lovesong», «Never Enough», «High», «Lullaby», «Killing An Arab», «Fascination Street», “«n Between Days», «Close To Me», «Fire In Cairo», «A Strange Day», «A Night Like This», «Burn», «To Wish Impossible Things», «Close To Me» και πολλά ακόμη.

Η μουσική των Cure είναι ένα μοναδικό μείγμα goth, pop και rock, το οποίο κατάφερε να απεικονίσει με τον πιο γλαφυρό τρόπο αυτό ακριβώς που ήταν η δεκαετία του ’80 και του ’90.

Ο Roberst Smith, αυτή η πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, με την μουσική του, με τους στίχοι των τραγουδιών του αλλά και με την την βρετανική του φωνή, αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την δική του γενιά αλλά και για αυτές που ακολουθούν.