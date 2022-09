Αλτσχάιμερ: Ενθουσιασμός για νέο φάρμακο από Biogen και Eisai που επιβραδύνει τη νόσο

via Associated Press

Η Eisai Co Ltd και η Biogen Inc ανακοίνωσαν ότι το πειραματικό τους φάρμακο για το Αλτσχάιμερ επιβράδυνε σημαντικά τη γνωστική και λειτουργική έκπτωση σε μια ευρεία δοκιμή με ασθενείς στα πρώιμα στάδια της νόσου, σηματοδοτώντας μια σπάνια νίκη σε έναν τομέα με πολλά αποτυχημένα φάρμακα.