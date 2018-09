Αντίστροφη μέτρηση για το 41ο Φεστιβάλ Δράμας: 195 ταινίες από 52 χώρες

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για την έναρξη του 41ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας συνολικά 195 ταινίες από 52 χώρες σε όλα τα προγράμματά του.

H φετινή διοργάνωση ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, μετά τη δρομολόγηση της ανακατασκευής της μεγάλης Καπναποθήκης που θα στεγάσει το Φεστιβάλ Δράμας, αλλά και την ανακοίνωση της συνεργασίας της με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Το ΕΑΠ, αξιοποιώντας τη δυναμική τού Φεστιβάλ, θεσπίζει πρόγραμμα Κινηματογραφικών Σπουδών στην πόλη της Δράμας που θα αρχίσει να λειτουργεί όταν παραδοθεί ο νέος χώρος επί της οδού Περδίκα.

Σημειώνεται, ότι εφέτος η διάρκεια του Φεστιβάλ Δράμας παρατείνεται κατά μία ημέρα, ενώ μετά την επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Φεστιβάλ είναι πλέον σε θέση να προσκαλέσει μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών της κινηματογραφικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, εφέτος προσκαλεί δύο συντελεστές από κάθε διαγωνιζόμενη ταινία για όλη την εβδομάδα, δηλαδή διπλάσιο αριθμό σε σχέση με το παρελθόν.

Το 41ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Ολύμπια» και το Δημοτικό Ωδείο, δίνοντας το καθιερωμένο ραντεβού του με το πιο ζωντανό κομμάτι της ελληνικής κινηματογραφίας: Τους νέους Έλληνες μικρομηκάδες. Αλλά και αυτούς που επιμένουν στη μικρή φόρμα, αντιμετωπίζοντας τη μικρού μήκους ταινία όπως της αξίζει: Ως ένα αυτόνομο έργο τέχνης.

Όπως σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Αντώνης Παπαδόπουλος, «η ταινία μικρού μήκους αποδεικνύεται ο πλέον ώριμος χρονικογράφος του καιρού μας. Το μέγεθος και η διάρκεια βοηθούν στην ταχύτητα της αποτύπωσης. Η δημιουργική προσέγγιση, όμως, των σκηνοθετών και το ταλέντο προσδίδουν αυτήν τη γλυκιά, ουμανιστική ”γεύση” που αγκαλιάζει και τις πιο τραχιές συγκρούσεις της ζωής. Το σίγουρο είναι ότι στην ελληνική ταινία μικρού μήκους μπορούμε να ανιχνεύσουμε τάσεις και σχολές. Αλλά, κυρίως, μπορούμε να διαπιστώσουμε μία συγκροτημένη εθνική κινηματογραφία».

Το Ελληνικό Διαγωνιστικό

Από τις συνολικά 227 αιτήσεις που τελικά κατατέθηκαν (αριθμός που ξεπερνά κάθε προηγούμενο), 67 ταινίες θα διεκδικήσουν τα βραβεία της 41ης διοργάνωσης. Από αυτές οι τέσσερις είναι ντοκιμαντέρ και οι δύο animation.

Οι φετινές «μικρές» που διαγωνίζονται είναι ανεξάρτητες, στην πλειονότητά τους, παραγωγές. Συμμετέχουν αρκετοί παλιοί γνώριμοι του Φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν, αλλά και πολλοί πρωτοεμφανιζόμενοι.

Σε ρόλους - έκπληξη θα δούμε τον σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, την ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτιδα Λένα Κιτσοπούλου, τον μουσικό Αργύρη Μπακιρτζή και τον θεατρικό σκηνοθέτη Σίμο Κακάλα.

H οικονομική κρίση συνεχίζει να απασχολεί μία μερίδα των νεαρών δημιουργών, όμως πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος έχουν οι εργασιακές σχέσεις: Απλήρωτοι εργαζόμενοι που καταλήγουν στον δρόμο και το κρύβουν από το περιβάλλον τους, υπάλληλοι που δεν έχουν να φάνε, διεφθαρμένοι συνδικαλιστές που αποτελούν μέρος του προβλήματος, εργατικά ατυχήματα, αλλά και ταξικές ανισότητες, σχέση πολίτη-αστυνομίας, πολιτικές αλληγορίες.

Ταυτόχρονα, νέες θεματικές ενότητες έχουν έρθει στο προσκήνιο: Η γενιά των social media, η νέα γλώσσα των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ο εθισμός στο διαδίκτυο, η «σελφίτιδα» και η φρενίτιδα των live, οι ερωτικές γνωριμίες μέσω F/B, αλλά και τα fake news.

Οι ανθρώπινες σχέσεις, η διαχείριση της απώλειας, η οικογένεια και ο έρωτας συνεχίζουν σταθερά να εμπνέουν τους δημιουργούς, ενώ κάποιοι τολμούν να θίξουν θέματα ταμπού, όπως οι ομοφυλοφιλικές ερωτικές σχέσεις μεταξύ Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Αν και φέτος λείπουν οι κωμωδίες, αρκετοί σκηνοθέτες έχουν επιλέξει να διηγηθούν μετααποκαλυπτικές ιστορίες για το ζοφερό αύριο ενός πολιτισμού σε παρακμή.

Περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά είναι οι δημοφιλείς ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στις ταινίες του διαγωνιστικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Χάρη Φραγκούλη, Μάξιμο Μουμούρη, Έλλη Τρίγγου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Ηρώ Μπέζου, Μαρία Κεχαγιόγλου, Θέμιδα Μπαζάκα, Μαρία Σκουλά, Γιάννη Στάνκογλου, Kωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Έρση Μαλικένζου, Σοφία Σεϊρλή, Στάθη Σταμουλακάτο, Τάκη Σπυριδάκη, Γιάννη Τσορτέκη, Βασίλη Κουκαλάνι και σε ρεκόρ συμμετοχών τη Σοφία Κόκκαλη.

Από εφέτος, στο Εθνικό Φεστιβάλ, θεσπίζεται ακόμα ένα βραβείο για ταινίες που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και το φυσικό περιβάλλον. Το βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ και προσφέρεται από την εταιρεία «Κύκλωψ».

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του Ελληνικού Διαγωνιστικού Τμήματος θα είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Βασίλης Καρδάσης. Μέλη της επιτροπής είναι κινηματογραφιστές που στο παρελθόν έχουν βραβευθεί στο Φεστιβάλ Δράμας: Βαγγέλης Λυμπερόπουλος (σκηνοθέτης, παραγωγός), Έλενα Μαυρίδου (ηθοποιός), Άρης Σταύρου (κινηματογραφιστής) και Γιώργος Τελτζίδης (σεναριογράφος, σκηνοθέτης).

Τον ρόλο του κριτικού σχολιαστή του φετινού ελληνικού προγράμματος (Grand Temoin) έχει αναλάβει η ιστορικός κινηματογράφου Γιάννα Αθανασάτου.

Το Διεθνές Τμήμα

Το Φεστιβάλ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 24 χρόνια από τη διεθνοποίησή του, θα προβάλλει 62 ταινίες από 49 χώρες του κόσμου, από τη Μαλαισία μέχρι τα νησιά Φερόε.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό επελέγησαν να συμμετάσχουν οι εξής ταινίες από την Ελλάδα: «Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν» του Βασίλη Κεκάτου, «Έκτορας Μαλό: Η τελευταία μέρα της χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου και «Penal Colony» των Μάνου Τσίζεκ και Λίντσει Αλιξανιάν. Από την Κύπρο συμμετέχει η ταινία «Πέρα από τα αστέρια» της Στελάνα Κληρής.

Το φετινό πρόγραμμα παρουσιάζει πολλές εκπλήξεις ως προς το καστ των ταινιών. Στη γαλλική ταινία «Delectable you» του Aξιέλ Κουρτιέρ πρωταγωνιστεί η Κατρίν Ντενέβ, ενώ στην καναδέζικη ταινία «Eleftheromania» του Ντέιβιντ Αντόνιουκ η βραβευμένη με όσκαρ Ολυμπία Δουκάκις ενσαρκώνει μία γυναίκα που έζησε την εμπειρία του στρατοπέδου συγκέντρωσης.

Ο Άρης Σερβετάλης συμπρωταγωνιστεί με τη Ρουμάνα ηθοποιό Κριστίνα Φλουτούρ στην ταινία από τη Σουηδία «When I die the world ends» τής Tζένιφερ Ρέινσφορντ. Η Έλλη Τρίγγου, η οποία παίζει και σε ταινία του ελληνικού προγράμματος, πρωταγωνιστεί και στη γερμανική ταινία «Excuse me, I’m looking for the ping pong room and my girlfriend» του Μπέρνχαρντ Βένγκερ.

Τέλος, ο νεαρός Βέλγος ηθοποιός Τζόνας Μπλόκετ που θα δούμε στη γαλλική ταινία μικρού μήκους «By Blood» του Γκιγιόμ Ενάρ, συμπρωταγωνιστεί στη χολιγουντιανή ταινία «Η Καλόγρια», η οποία σε λίγο καιρό θα προβληθεί στην Ελλάδα, ενώ έχει εμφανιστεί και στο «Elle» του Πολ Βερχόφεν.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Τμήματος είναι ο σεναριογράφος, συγγραφέας και επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα (ΗΠΑ) Andrew Horton και μέλη οι: Ovidiu Georgescu, (Ρουμανία), Gabriele Oricchio (Ιταλία), Χριστόφορος Χριστοφής, (Ελλάδα), Ella Zaharano (Ισραήλ). Grand Temoin του διεθνούς προγράμματος θα είναι η συγγραφέας, κριτικός κινηματογράφου και σκηνοθέτις Manuela Cernat (Ρουμανία).

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ Δράμας συνεχίζει να υποστηρίζει την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους και να επιμορφώνει τους νέους σκηνοθέτες. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του «DRAMA MINI TALENT LAB», πραγματοποιεί και φέτος εργαστήριο παρουσίασης οπτικοακουστικών σχεδίων μικρού μήκους σε παραγωγούς και χρηματοδότες, ενώ δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν το πρότζεκτ τους σε σημαντικούς υποψήφιους χρηματοδότες και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Pitching Forum).

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, το «4ο Βαλκανικό Πανόραμα» με μία επιλογή σημαντικών ταινιών τελευταίας παραγωγής, τιμά τους πρωτεργάτες του Φεστιβάλ «Clermont-Ferrand», παρουσιάζει το ειδικό πρόγραμμα «SHORT MATTERS! 2017» με τις 15 υποψήφιες ταινίες για τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2017, καθώς και το πρόγραμμα «EU and ΜΕ», το οποίο φιλοξενεί πέντε ταινίες μικρού μήκους που ενημερώνουν για ισάριθμα θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τη φετινή διοργάνωση δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα «Αίθρια Λογοτεχνικά Μεσημέρια» (17-21/9), σε παρουσίαση και επιμέλεια του συγγραφέα-δημοσιογράφου Παύλου Μεθενίτη. Στον δημοφιλή θεσμό του Φεστιβάλ συμμετέχουν φέτος οι Άλκη Ζέη, Τίτος Πατρίκιος, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Μάνος Κοντολέων, Δημήτρης Χαρίτος, Μάρτα Σίλβια Διος Σανς, Βίβιαν Στεργίου, Ηλίας Μωραϊτης, οι Δραμινοί Βασίλης Τσιαμπούσης και Πολύνα Γ. Μπανά, καθώς και οι σκηνοθέτες Κώστας Φέρρης, Δημήτρης Αθανίτης και Ελισάβετ Χρονοπούλου, που θα παρουσιάσουν τα νέα βιβλία τους.

Και φέτος, το ελληνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, οι βραβευμένες ταινίες του διεθνούς και επιλεγμένα προγράμματα, θα προβληθούν τον Οκτώβριο (11-17/10) στην Αθήνα στο «Τριανόν», ενώ το πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει» θα συνεχιστεί σε ακόμα περισσότερους προορισμούς. Πέρυσι, οι ελληνικές ταινίες του Φεστιβάλ ταξίδεψαν σε 80 πόλεις και έξι χώρες, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού σινεμά εντός κι εκτός Ελλάδας.