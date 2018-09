Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η εποχή μου πέρασε...

«Όπως έλεγα πάντα, ποτέ μην λες ποτέ...» είπε ο θρύλος του σινεμά Ρόμπερτ Ρέντφορντ απαντώντας στο κοινό που παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του «The Old Man & the Gun» όταν ρωτήθηκε εάν η απόφαση να εγκαταλείψει το σινεμά είναι οριστική.

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε εάν πρόκειται όντως για την τελευταία ταινία του, ο 82χρονος σταρ άφησε ένα ελάχιστο περιθώριο, όμως, παρά το αμφιθυμία της φράσης «... ποτέ μην λες ποτέ», κατέστησε στη συνέχεια σαφές ότι, αποσύρεται.

«Η αλήθεια είναι ότι, αισθάνομαι πως ήρθε η ώρα να συνταξιοδοτηθώ. Κάνω σινεμά από 21 ετών. Έβαλα σ′ αυτό, όλα αυτά τα χρόνια, την ψυχή μου και την καρδιά μου. Οπότε σκέφτηκα, αρκετά. Γιατί δεν παραιτείσαι όσο είναι ακόμη καιρός; Μην περιμένεις να χτυπήσει η καμπάνα. Απλά, φύγε. Ένιωσα ότι, η εποχή μου πέρασε και δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερη έξοδο από αυτήν την ταινία» δήλωσε ο Ρέντφορντ σύμφωνα με το «Variety».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ρέντφορντ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι, ο ρόλος του στην ταινία του Ντέιβιντ Λόουερι «The Old Man and the Gun» -στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη Σίσι Σπέισεκ- θα είναι ο τελευταίος του, καθώς αποσύρεται από την υποκριτική.