Ηρώδειο: Όλα όσα θα δούμε το φθινόπωρο

ARIS MESSINIS via Getty Images

ARIS MESSINIS via Getty Images

Isa Foltin via Getty Images

Isa Foltin via Getty Images

15 Σεπτεμβρίου : Adamo - Βασίλης Λέκκας . Ο διάσημος τραγουδιστής των 100 εκατομμυρίων δίσκων, ο Ιταλός Σαλβατόρε Ανταμό, για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, μαζί με τον Βασίλη Λέκκα, υπηρετώντας ταυτόχρονα κι έναν ευγενικό σκοπό: Αυτόν που ενώνει τον Adamo - πρέσβη της Unicef και επιτίμου προέδρου του International Foundation for Greece και τον Βασίλη Λέκκα - πρέσβη Καλής Θελήσεως του International Foundation for Greece, την υλοποίηση ανέγερσης του νέου αρχαιολογικού μουσείου της Δήλου μιας (τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου της Δήλου).

17 Σεπτεμβρίου: Ο Μάριος Φραγκούλης υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση της Λίνας Νικολακοπούλου, σε τραγούδια από το διεθνές κλασσικό και Classical Crossover ρεπερτοριό του μαζί με στιγμές από τα μνημειώδη έργα «Carmina Burana», «Canto General», «Αξιον Εστί», «Ορνιθες» και αγαπημένες ταινίες όπως το «La Vita E Bella», Dances With Wolves», «West Side Story», «Zorba the Greek, την ταινία «Schindler’s List» και την ταινία «Blue» σε μουσική Πράισνερ. Την Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός. Η συναυλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του New York Times Athens Democracy Forum.