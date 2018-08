Ο Μπράιαν Φέρι στη HuffPost Greece: «Η μουσική είναι ένας υπέροχος τρόπος να ζει κανείς»

Γιόρτασε τα 40 χρόνια της καριέρας του με ένα καινούργιο instrumental άλμπουμ, το «The Jazz Age». Με την αρχήστρα του, την The Bryan Ferry Orchestra αποδίδει τις δικές του παλαιότερες συνθέσεις σε ρυθμούς τζαζ των 20s. Όταν άκουσε το «The Jazz Age», ο Baz Luhrmann ζήτησε από τον Ferry να γράψει τη μουσική για το δικό του remake της ταινίας, «The Great Gatsby».



To 2014 ο Ferry κυκλοφόρησε το 14ο σόλο άλμπουμ του, το ακραίο περιπλανητικό, κινηματογραφικό «Avonmore», που περιέχει και πρωτότυπες συνθέσεις, όπως τα «Soldier of Fortune» (γραμμένο μαζί με τον Johnny Marr), «Lost» και «Loop de Li», αλλά και τις διασκευές του Ferry για το «Send in the Clowns» του Stephen Sondheim και το «Johnny and Mary» του Robert Palmer.



Το «Avonmore» έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις αξίες, που έκαναν τον στίχο, τη σύνθεση και τα φωνητικά του Bryan Ferry, τόσο αναγνωρίσιμα, καινοτόμα και συναρπαστικά.



Το «Bryan Ferry Live 2015», ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του Avonmore Tour, και περιέχει ολόκληρο το set που παίχτηκε, σε όλες τις ημερομηνίες της περιοδείας, σε ολόκληρο τον πλανήτη. To άλμπουμ περιέχει και κομμάτια από την τελευταία του δουλειά, Avonmore αλλά και όλες τις κλασικές επιτυχίες του Bryan Ferry με τους Roxy Music.



Info

Ηρώδειο, 11/9

Ώρα έναρξης 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν 19:30

Τιμή Προπώλησης :

Άνω Διάζωμα: 49,50 ευρώ

Κάτω Διάζωμα - Β′ Ζώνη: 82,50 ευρώ

Κάτω Διάζωμα - Α′ Ζώνη: 110 ευρώ

Κάτω Διάζωμα - Διακεκριμένη Ζώνη: 132 ευρώ



Στο TicketHouse (Πανεπιστημίου 42, εντός στοάς) θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο Άνω Διάζωμα για: Ανέργους (με την επίδειξη κάρτας): 22 €

Φοιτητές (με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας): 33 €

Για τα ΑΜΕΑ θα υπάρξει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο Kάτω Διάζωμα (ΤΜΗΜΑ Α-ΣΕΙΡΕΣ 1&2): 22 €

Σημεία Προπώλησης :

Ticket House, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), Αθήνα, τηλ. 2103608366

Δίκτυο καταστημάτων Public



Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους 13/9

Γενική είσοδος 49,50 ευρώ

Σημεία Προπώλησης :

Μusicland, Μητροπόλεως 102, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310264880

Stereodisc Record Shop, Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310262912

Δίκτυο καταστημάτων Public