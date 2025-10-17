Η 29χρονη κόρη του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, Ολυμπία Ντε Γκρες, που μοιράζει τη ζωή της στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, περνώντας περισσότερο χρόνο στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε το βράδυ της Πέμπτης με την 69χρονη βρετανίδα ηθοποιό Κιμ Κατράλ, που είδε τη φήμη της να εκτοξεύεται από τον ρόλο της Σαμάνθα στο Sex and the city. Με περιουσία που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια δολάρια, η Κιμ Κατράλ ζει μόνιμα στην πόλη που αποθέωσε κυριολεκτικά η θρυλική σειρά και συνεχίζει να μεταδίδεται ακόμα σε όλον τον πλανήτη με την ίδια να εισπράττει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα δικαιώματα.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως για μια εμφάνιση 71 δευτερολέπτων στο reboot της σειράς με τίτλο And Just Like That, είχε λάβει 1 εκατομμύριο δολάρια.

Advertisement

Advertisement

Ολυμπία Ντε Γκρες: Η φωτογράφιση στο περιοδικό W

Η Ολυμπία Ντε Γκρες ποζάρει στο νέο τεύχος ενός από μεγαλύτερα γυναικεία περιοδικά στον πλανήτη, το W, στο οποίο είχε φωτογραφηθεί παλιότερα και η μητέρα της Μαρί Σαντάλ. Μάλιστα, ο διεθνής τίτλος την αποκαλεί «πριγκίπισσα Ολυμπία της Ελλάδας και της Δανίας ενώ εκείνη περιγράφει τη σχέση της με τη μόδα: «Όταν ήμουν 10 ετών, πήγα στην επίδειξη μόδας για τα 45 χρόνια του Valentino στη Ρώμη. Καθόμουν στα γόνατα του πατέρα μου. Τελικά, στα 17 μου, έκανα πρακτική άσκηση στον Dior. Μετά από αυτό, άρχισα να πηγαίνω μόνη μου στις επιδείξεις».

Άννα Μαρία: Η τελευταία εμφάνιση στο Ηρώδειο

Ενώ η Ολυμπία Ντε Γκρες βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, η γιαγιά της, Άννα Μαρία, παρακολουθούσε τη συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Ηρώδειο. Αυτή ήταν και η τελευταία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο θέατρο πριν κλείσει για τουλάχιστον τρία χρόνια προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση του διεθνούς φήμης μνημείου.