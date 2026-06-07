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Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βρίσκονται η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, καθώς το βράδυ του Σαββάτου (06.06.2026) έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Η Μαριαλένα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους 4,70 κιλών, με καισαρική τομή, ολοκληρώνοντας έτσι την κοινή τους προσμονή για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Ο Σάκης Κατσούλης βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του, ζώντας έντονα τη συγκίνηση της νέας αυτής αρχής.

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Το ερωτευμένο ζευγάρι, που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό για τη γέννηση του μωρού τους, μοιράζοντας σταδιακά με το κοινό στιγμές από την εγκυμοσύνη.

Λίγες ημέρες πριν τον τοκετό, ο Σάκης Κατσούλης είχε δημοσιεύσει βίντεο από τον υπέρηχο της συζύγου του, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για τη στιγμή που θα κρατούσαν στην αγκαλιά τους το παιδί τους, σε μια ανάρτηση που είχε συγκινήσει τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη, είχε μιλήσει για την εγκυμοσύνη της, τονίζοντας πως το ζευγάρι ζούσε την περίοδο αυτή με ανυπομονησία και ηρεμία, χωρίς ιδιαίτερο άγχος, ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί πως είχαν ήδη καταλήξει στο όνομα του μωρού, χωρίς όμως να το αποκαλύπτουν.

Η γέννηση του πρώτου τους παιδιού σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στη ζωή τους, με το ζευγάρι να απολαμβάνει πλέον τις πρώτες στιγμές της οικογενειακής του ευτυχίας.