Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από κοντά μας, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών. Όμως, ο ένας και μοναδικός αγαπημένος Νιόνιος, ο τραγουδοποιός μας, θα είναι πάντα εδώ. Με τη Συννεφούλα του και τον Μπάλλο, με το θρυλικό Ζεϊμπέικο, με τη συγκλονιστική Δημοσθένους Λέξη.

Η HuffPost αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο με δέκα μεγάλα τραγούδια του.

«Ζεϊμπέκικο»

«Η Δημοσθένους λέξις»

«Η Συννεφούλα»

«Μη μιλάς άλλο για αγάπη»

«Σαν τον Καραγκιόζη»

«Ο παλιάτσος κι ο ληστής»

«Ας κρατήσουν οι χοροί»

«Καλοκαίρι»

«Μπάλλος»

«Η παράγκα»