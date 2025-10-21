Δέκα μεγάλα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου που έγραψαν ιστορία
Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από κοντά μας, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών. Όμως, ο ένας και μοναδικός αγαπημένος Νιόνιος, ο τραγουδοποιός μας, θα είναι πάντα εδώ. Με τη Συννεφούλα του και τον Μπάλλο, με το θρυλικό Ζεϊμπέικο, με τη συγκλονιστική Δημοσθένους Λέξη.
Η HuffPost αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο με δέκα μεγάλα τραγούδια του.
«Ζεϊμπέκικο»
«Η Δημοσθένους λέξις»
«Η Συννεφούλα»
«Μη μιλάς άλλο για αγάπη»
«Σαν τον Καραγκιόζη»
«Ο παλιάτσος κι ο ληστής»
«Ας κρατήσουν οι χοροί»
«Καλοκαίρι»
«Μπάλλος»
«Η παράγκα»