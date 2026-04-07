Το σκηνικό του καιρού για τις ημέρες του Πάσχα φαίνεται να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, καθώς το Μεγάλο Σάββατο αναμένονται βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, από τη Μεγάλη Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και σε τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Advertisement

Advertisement

Για τη Μεγάλη Παρασκευή, οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει χωρίς βροχές τόσο τη Μεγάλη Πέμπτη όσο και τη Μεγάλη Παρασκευή.

Σύμμαχος ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Τέλος, την Κυριακή του Πάσχα περιμένουμε ψύχρα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να μην ξεπερνούν τους 16-17 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν αναμένονται βροχές.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

Ο καιρός της Μεγάλης Εβδομάδας ξεκινά με ανοιξιάτικες συνθήκες, ωστόσο όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα το σκηνικό μεταβάλλεται αισθητά, με κύρια χαρακτηριστικά την αστάθεια και τις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Advertisement

Οι πρώτες ημέρες θα κυλήσουν με γενικά καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται κυρίως στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες, ενώ μεμονωμένες βροχές δεν αποκλείονται σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατεί ηλιοφάνεια, με ανέμους έως 5 μποφόρ και θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 23 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη βόρεια χώρα.

Τη Μεγάλη Τρίτη οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Αντίθετα, τη Μεγάλη Τετάρτη, αν και το πρωί θα ξεκινήσει με καλό καιρό, από το μεσημέρι και μετά αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες, κυρίως στη Θεσσαλία, τα βόρεια της Αττικής και την Πελοπόννησο.

Αλλαγή σκηνικού του καιρού- Βροχές και πτώση θερμοκρασίας από τη Μεγάλη Πέμπτη

Η επιδείνωση γίνεται πιο αισθητή από τη Μεγάλη Πέμπτη, με αυξημένη συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας. Βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, επηρεάζοντας τη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική, την Αττική και φτάνοντας έως και την Κρήτη.

Advertisement

Τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος κατά τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο από το βράδυ αναμένεται νέα επιδείνωση από τα δυτικά.

Το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα το σκηνικό αλλάζει περαιτέρω, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, καθώς αναμένονται βροχές σε αρκετές περιοχές, κατά τόπους με ένταση.

Καλύτερες καιρικές συνθήκες προβλέπονται για τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Αντίθετα, στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα η αστάθεια θα είναι εντονότερη, με χαρακτηριστικά που ενδέχεται να παραπέμπουν ακόμη και σε χειμερινό σκηνικό.

Advertisement

Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.