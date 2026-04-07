Τους τελευταίους μήνες η χώρα μας αποτελεί πόλο έλξης για αρκετούς σταρ του Χόλιγουντ που έρχονται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα νέων ταινιών. Ανάμεσά τους οι Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ και ο Κίλιαν Μέρφι, μαζί με τη Μισέλ Γουίλιαμς, πρωταγωνιστούν μάλιστα στη νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Ντάμιεν Σαζέλ. Παρότι δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την πλοκή της ιστορίας ή τον τίτλο του πρότζεκτ, πρόκειται για μία δραματική που διαδραματίζεται μια φυλακή. Μάλιστα ο υπόγειος χώρος του καπνεργοστασίου επί της οδού Λενόρμαν έχει μετατραπεί σε κελιά φυλακών για τις ανάγκες της ταινίας, της οποίας ο τίτλος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Advertisement

Advertisement

Η ταινία αποτελεί κοινή παραγωγή της Wild Chicken Productions του Ντάμιεν Σαζέλ και της ελληνικής εταιρείας Heretic. Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν έως τα μέσα Μαΐου και θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Κέρκυρα.

Οι σταρ κυκλοφορούν, λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα ο Ντάνιελ Κρεγκ επέλεξε να φάει στο Μανάρι. Την παρουσία του Βρετανού ηθοποιού αποκάλυψε μέσω story ο Σωκράτης Τούλιας, συνιδιοκτήτης της δημοφιλούς ταβέρνας.