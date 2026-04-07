Ο Δημήτρης Μπάσης φαίνεται πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει οριστικά την Αθήνα και να επιστρέψει στο χωριό του στο Κιλκίς, αφού, παρά τα 33 χρόνια που ζει στην πρωτεύουσα, δεν αισθάνεται ότι έχει καταφέρει να τον κάνει να νιώσει «δικός της».

Μιλώντας ως καλεσμένος στο δωδέκατο επεισόδιο της εκπομπής «Εσύ τι μουσική ακούς;», ο τραγουδιστής αποκάλυψε για πρώτη φορά την έντονη επιθυμία του να γυρίσει στο Χέρσο και να εγκατασταθεί μόνιμα στο οικόπεδο όπου έμενε ο παππούς του. Όπως εξήγησε, η ζωή στην Αθήνα εξακολουθεί να του δημιουργεί το αίσθημα του «ξένου».

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα σε αυτές τις σκέψεις, ο Δημήτρης Μπάσης δήλωσε πως κάθε φορά που επιστρέφει στο Κιλκίς ή τη Θεσσαλονίκη, νιώθει ότι εκεί βρίσκεται ο πραγματικός του τόπος. Παραδέχτηκε ότι, παρόλο που έχει ριζώσει στην Αθήνα λόγω των συνθηκών, δεν έχει πάψει να αισθάνεται αποξενωμένος και εκφράζει έντονα την επιθυμία να «ξεριζωθεί» από αυτήν την καθημερινότητα και να επιστρέψει στη βάση του.

Παράλληλα, τόνισε ότι μετά από μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο τραγούδι, θεωρεί πως έχει πλέον τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τη δουλειά του με δικούς του όρους, θέτοντας ο ίδιος τα όρια και όχι αφήνοντας τη δουλειά να καθορίζει τη ζωή του. Ωστόσο, όπως ανέφερε με χιούμορ, η σύζυγός του ακούει αυτές τις σκέψεις, αλλά δυσκολεύεται να πιστέψει ότι θα γίνουν πραγματικότητα.