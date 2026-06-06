Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, ο Δημήτρης Μπάσης αναφέρθηκε σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της καριέρας του, αλλά και στις προκλήσεις της μακροχρόνιας παρουσίας του στον χώρο της μουσικής.

Συνέντευξη στο ένθετο «Secret» παραχώρησε ο Δημήτρης Μπάσης, μιλώντας ανοιχτά για τις στιγμές που τον έχουν σημαδέψει επαγγελματικά αλλά και προσωπικά μέσα από τη σκηνή. Ο γνωστός τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα σε μια εμπειρία που, όπως είπε, έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του ως η πιο δύσκολη και άβολη της πορείας του.

Advertisement

Advertisement

Όπως αποκάλυψε, η στιγμή αυτή ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Δημήτρη Μητροπάνου, όταν κλήθηκε να εμφανιστεί για την πρώτη του συναυλία μετά την απώλεια. Η συναισθηματική φόρτιση, όπως περιέγραψε, ήταν έντονη από την αρχή της εμφάνισης, ιδιαίτερα όταν ξεκίνησε να ερμηνεύει τραγούδια που είχαν συνδεθεί με τον σπουδαίο ερμηνευτή.

Ο ίδιος ανέφερε πως, κοιτάζοντας το κοινό που ήταν επίσης βαθιά συγκινημένο, ένιωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να τραγουδά. Η ατμόσφαιρα της στιγμής, όπως είπε, ήταν τόσο βαριά συναισθηματικά που τον οδήγησε σε μια παύση, κάτι που θυμάται μέχρι σήμερα ως την πιο δύσκολη στιγμή του πάνω στη σκηνή.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δημήτρης Μπάσης ρωτήθηκε για το πιο απαιτητικό στοιχείο της επαγγελματικής του πορείας. Ο ίδιος τόνισε πως η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η διάρκεια στον χρόνο, εξηγώντας ότι δεν είναι εύκολο να παραμένει κανείς δημιουργικός, συνεπής και αληθινός σε έναν χώρο που συνεχώς μεταβάλλεται.

Όπως σημείωσε, η πορεία του στη μουσική βασίστηκε στη συνεχή προσπάθεια και στον σεβασμό προς το τραγούδι, αποφεύγοντας, όπως είπε, τις εύκολες διαδρομές. Για τον ίδιο, η επιμονή και η πίστη σε αυτό που υπηρετεί αποτελούν βασικά στοιχεία που τον κράτησαν ενεργό όλα αυτά τα χρόνια.