9 + 1 Live στην Αθήνα του Σεπτεμβρίου

bernardbodo via Getty Images

Katerine Duska και Albin Lee Meldau, 14 Σεπτεμβρίου, στον Κήπο του Μεγάρου . Η Katerine με τη ζεστή soulful φωνή, σε κομμάτια από το πρώτο της άλμπουμ «Embodiment», διασκευές ελληνικών και ξένων αγαπημένων της τραγουδιών, καθώς και υλικό από τη νέα της δουλειά, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της και θα υποδεχτεί στη σκηνή τον Albin Lee Meldau, τονΣουηδό τραγουδοποιό που ακούστηκε πρώτη φορά στα ραδιόφωνα πέρυσι το καλοκαίρι με το «Let Me Go» και έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό με την πρόσφατη επιτυχία του «The Weight is Gone».

Last Drive και Nightstalker, 14 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη . Δύο θρυλικές μπάντες ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για μια rock’n’roll γιορτή όλων των street tribes. Μαζί τους οι Black Hat Bones. Εισιτήρια: Προπώληση 12 ευρώ, 14 ευρώ στην είσοδο.

A Tribute to Leonard Cohen with Nalyssa Green, Sugahspank! & Lou is. 21 Σεπτεμβρίου -γενέθλια ημέρα του Λέοναρντ Κοέν- στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Μια βραδιά αφιερωμένη στις μοναδικές μελωδίες του από τρεις νέες τραγουδίστριες. Αν ήταν μαζί μας θα γιόρταζε τα 84 του χρόνια. Ώρα έναρξης 20:30. Εισιτήρια: Γενική είσοδος 10 ευρώ (τιμή προπώλησης), γενική είσοδος 12 ευρώ (κατά την είσοδο), δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω των 6 ετών.