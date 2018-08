Επιστροφή στην Ύδρα του '60

Στιγμές της δεκαετίας του ’60 ζει από τα ξημερώματα της Κυριακής η Ύδρα, καθώς είναι χωρίς ρεύμα και με προβλήματα στην υδροδότηση, γεγονός που έκανε την Περιφέρεια να κηρύξει το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης αποδίδεται σε δυσλειτουργίες του δικτύου στον υποσταθμό του Κρανιδίου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προχωρήσει στην επιθεώρηση του δικτύου έως τη Θερμησία, καθώς και των υποβρύχιων διασυνδέσεων του νησιού.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Διαχειριστή, έχουν ληφθεί μέτρα για την άμεση μεταφορά Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθεί το νησί, σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης αποδειχθεί χρονοβόρα.

Για την αντιμετώπιση της διακοπής υδροδότησης κατέπλευσε στο νησί η υδροφόρα ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία διατέθηκε κατόπιν εντολής του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου και μετά από αίτημα της Περιφέρειας Αττικής.

Ευτυχώς υπάρχουν και οι...ρομαντικοί, όπως ο Κοέν

Ο διανοητής, συνθέτης, στιχουργός, ποιητής και ερμηνευτής Λέοναρντ Κοέν έζησε στο νησί για 10 χρόνια. όπου ανακάλυψε τον ελληνικό τρόπο ζωής, έμαθε τη γλώσσα μας και έγινε ο «Λεονάρδος» για τους κατοίκους του νησιού.

Καθώς έφτασε στην Ύδρα τη δεκαετία του ’60, οπότε και το νησί δεν είχε ρεύμα, αξίζει να θυμηθούμε σε αυτή τη συγκυρία, μερικά αποσπάσματα από επιστολή που είχε στείλει στη μητέρα του και της περιέγραφε πώς ζούσε στο σπίτι που είχε αγοράσει έναντι 1.500 δολαρίων.

«Υποθέτω ότι είναι περίπου 200 ετών και πολλές γενιές ναυτικών πρέπει να έχουν ζήσει εδώ. Κάθε χρόνο θα φτιάχνω και από κάτι και σε μερικά χρόνια θα έχει μετατραπεί σε αρχοντικό! Ζω σε ένα λόφο και η ζωή συνεχίζεται εδώ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως εκατοντάδες χρόνια τώρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορώ να ακούσω τις φωνές των μικροπωλητών και το βρίσκω πραγματικά μελωδικό. Σηκώνομαι γύρω στις 7 το πρωί γενικά και δουλεύω περίπου μέχρι το μεσημέρι. Νωρίς το πρωί έχει περισσότερη δροσιά και ως εκ τούτου είναι καλύτερα, αλλά μου αρέσει η ζέστη ούτως ή άλλως, ειδικά όταν η θάλασσα του Αιγαίου απέχει μόλις 10 λεπτά από την πόρτα μου!», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Τα χρόνια περνάνε και όλοι χάνουμε τόσο πολύ χρόνο, καθώς αναρωτιόμαστε αν τολμάμε να κάνουμε εκείνο ή το άλλο. Το θέμα είναι να κάνεις το άλμα, να προσπαθείς, να αρπάξεις την ευκαιρία».

Για την ιστορία, στην Ύδρα ο Κοέν έγραψε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του, όπως το So Long Marianne και το Bird on the Wire.