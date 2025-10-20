Ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία νεαρή αστυνομικός έχει αρχίσει να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, η αστυνομικός κατήγγειλε τον επίσης αστυνομικό πρώην σύντροφό της για άγριο ξυλοδαρμό μέσα στο κέντρο διασκέδασης οπου εμφανίζεται ο Πέτρος Ιακωβίδης μπροστά στα μάτια των άναυδων πελατών.



Το εν λόγω περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής. Η νεαρή αστυνομικός πρόλαβε να πατήσει το panic button που είχε εγκατεστημένο στο κινητό της, μετά από παλαιότερη σχετική καταγγελία της εις βάρος του ίδιου προσώπου το 2023.

Μάλιστα, οι συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση έσπευσαν επί τόπου. Ο δράστης όμως κατάφερε να εξαφανιστεί, ενώ όταν τον αναζήτησαν στο σπίτι του δεν ήταν εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, ωστόσο, η ποινική, αλλά και η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του έχει κινηθεί κανονικά.

Η ίδια αστυνομικός είχε καταγγελθεί στο παρελθόν για χλιδάτη ζωή στο εξωτερικό, καταγγελία για την οποία δεν προέκυψε κάτι. Τότε άφηνε να εννοηθεί ότι πίσω από τις εν λόγω καταγγελίες βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της.

Το βίντεο με την καταγγελία της αστυνομικού:

Advertisement

«Είμαι η Έλενα. Είμαι αστυνομικός και εδώ ανεβάζω ένα βίντεο όπου ο πρώην μου, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, καθώς έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber και στο Telegram. Θα πρέπει να σημειωθεί σε πολλές από τις συνομιλίες αυτές είναι μέλη άλλοι εν ενεργεία αστυνομικοί.

Μετά από όλα αυτά, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή για το Θεό. Έχω κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και απ’ ότι φαίνεται κινδυνεύω.

Advertisement

Με εκβίαζε στο παρελθόν πως θα μου καταστρέψει τη ζωή με ψεύτικες καταγγελίες, αν δεν είμαι ξανά μαζί του και έχει φτάσει μέχρι το σημείο να με απειλεί για την ίδια μου τη ζωή.

Δυστυχώς, το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να δημοσιοποιήσω αυτή την κατάσταση, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και με βοηθήσουν να γλυτώσω από αυτό το μαρτύριο που περνάω», αναφέρει η αστυνομικός στο βίντεο που ανέβασε.

Advertisement