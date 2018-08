Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ της τελευταίας ταινία του Όρσον Ουέλς

Time & Life Pictures via Getty Images

Το πρώτο τρέιλερ της τελευταίας, ημιτελούς ταινίας του Όρσον Ουέλς με τίτλο «The other side of wind», που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Φεστιβάλ Βενετίας, δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix.

Η ταινία γυρίστηκε μεταξύ 1970 και 1977, με πρωταγωνιστές τον σημαντικό σκηνοθέτη Τζον Χιούστον (1906 - 1987), τον Πίτερ Μπογκντάνοβιτς και την τελευταία σύντροφο του Ουέλς, την ηθοποιό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Όγια Κόνταρ από την Κροατία, όμως, παρέμεινε ημιτελής μέχρι τον θάνατο του Ουέλς το 1985. Η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη των αριστουργημάτων «Πολίτης Κέιν» και «Ο Τρίτος Άνθρωπος», διάρκειας 45 λεπτών, είχε ξεχαστεί και θεωρούνταν «χαμένη».

Το 2015 έγινε μέσω Indiegogo εκστρατεία χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση της, το Netflix έδειξε ενδιαφέρον και τελικά, απέκτησε τα δικαιώματα και «συναρμολόγησε» την ταινία.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από το Netflix, η ταινία θα προβληθεί κατ′ εξαίρεση στις αίθουσες στις 2 Νοεμβρίου.