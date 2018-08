Τζέιμς Ντιν, Ροκ Χάτσον και Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Ένα επικό δράμα με τραγικό τέλος

Michael Ochs Archives via Getty Images

Όταν ο σκηνοθέτης της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, Τζορτζ Στίβενς -πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ και δύο νικητής- έπεισε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, τον Ροκ Χάτσον και τον Τζέιμς Ντιν να τον ακολουθήσουν στο Δυτικό Τέξας για τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Γίγας», ήταν αδύνατο να προβλέψει ότι, η σχέση των τριών θα εξελισσόταν σε δράμα επικών διαστάσεων και ότι, ο ένας εξ αυτών θα σκοτωνόταν σε τροχαίο προτού ολοκληρωθεί η ταινία.

Σύμφωνα με το βιβλίο «Giant: Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Edna Ferber and the Making of a Legendary American Film» του Ντον Γκράχαμ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, με θέμα τα γυρίσματα της θρυλικής αμερικανικής ταινίας «Ο Γίγας» (1965), ο Στίβενς, που κράτησε απομονωμένο το καστ του στην άγρια φύση, έγινε μάρτυρας μίας ιστορίας σφοδρής αντιπαλότητας, με απανωτές εκρήξεις ανασφάλειας, εγωισμού, υφέρποντος ερωτισμού, ζήλειας, αλλά και ταλέντου.

Ποιός είναι ο λόγος για τον οποίον ο Στίβενς ήθελε να κάνει γυρίσματα στο Τέξας; Όπως είπε ο Ντον Γκράχαμ στο Fox News, ο Στίβενς «ήθελε να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον έλεγχο του στούντιο [...] Η πόλη Μάρφα του Τέξας ήταν η κατάλληλη, επειδή ήταν πολύ μακριά από το Χόλιγουντ...».

«Ο Στίβενς υπέφερε από την ασυδοσία του Χάτσον, τις απαιτήσεις της ντίβας Τέιλορ και την εκκεντρικότητα του Ντιν» σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο St. Martin’s Press «όμως, κατόρθωσε να αποσπάσει μεγάλες ερμηνείες από τους ηθοποιούς του, που έμειναν στην ιστορία του κινηματογράφου, κερδίζοντας Όσκαρ Σκηνοθεσίας και εννέα υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων η μεταθανάτια υποψηφιότητα του Ντιν για το Όσκαρ καλύτερου Ηθοποιού».

Το βιβλίο, μία κατάδυση στο Χόλιγουντ του 1950, βασίστηκε στο αρχειακό υλικό του Στίβενς, το οποίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Margaret Herrick στο Μπέβερλι Χιλς (θεωρείται η επίσημη βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών).