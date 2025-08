Η λέξη «γενοκτονία» για την περιγραφή της πλαστικής χειρουργικής και των αισθητικών επεμβάσεων μπορεί να μην είναι αποδεκτή από όλους, αλλά η Jamie Lee Curtis δεν δείχνει να «παίρνει πίσω» τις δηλώσεις της.

«Έχω εκφράσει ανοιχτά τη γνώμη μου για τη γενοκτονία μιας γενιάς γυναικών από τον βιομηχανικό σύμπλεγμα των καλλυντικών. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη εδώ και πολύ καιρό ακριβώς επειδή είναι μια ισχυρή λέξη. Πιστεύω ότι έχουμε εξαλείψει μια ή δύο γενιές φυσικής ανθρώπινης (σ.σ. εμφάνισης)», δήλωσε η ηθοποιός πρόσφατα στον Guardian.

Jamie Lee Curtis says plastic surgery is “the genocide of a generation of women by the cosmeceutical industrial complex, who’ve disfigured themselves”.



(Source: The Gurdian) pic.twitter.com/f3CDDWKIEC