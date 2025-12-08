Σε αρκετούς μεγάλους δρόμους της Αθήνας και ράφια πολυελών καταστημάτων, φιγουράρουν τα προϊόντα μιας γνωστής Βρετανικής μάρκας καλλυντικών με τζίρο πολλά εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Μάλιστα, το 1999 ο κολοσσός Estée Lauder Companies, εξαγόρασε το brand για ένα αστρονομικό ποσό που ποτέ δεν έγινε επίσημα γνωστό.

Πίσω όμως από την επιχειρηματία και διάσημη αρωματοποιό, Jo Malone, με τα γνωστά προιόντα στα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα και αεροδρόμια του κόσμου, υπάρχει μια προσωπική ιστορία που δύσκολα μπορεί κανείς να μαντέψει.

Advertisement

Advertisement

Η Jo Malone, ιδρύτρια των επιτυχημένων εμπορικών Brand που φέρουν το όνομά της (Jo Malone London και Jo Loves), μίλησε πρόσφατα ανοιχτά στο CNBC για την δύσκολη παιδική της ζωή η οποία την ανάγκασε να συντηρεί οικονομικά την οικογένεια της από τα 11 της χρόνια.

Η Malone γεννήθηκε και έζησε σε ένα δημοτικό κτήμα στο Κεντ της Βρετανίας. Η μητέρα της εργαζόταν στον κλάδο της ομορφιάς και ο πατέρας της, αν και δήλωνε καλλιτέχνης κέρδιζε τα όποια χρήματά του ως τζογαδόρος και παίκτης του πόκερ.

«Από την ηλικία των 11 ετών, ήμουν εγώ η ενήλικη που προσπαθούσε να διαχειριστεί τα οικονομικά της οικογένειας και εάν έχουμε αρκετά χρήματα για το ηλεκτρικό και το φυσικό αέριο. Ήξερα ότι αν ο πατέρας έπαιζε όλα τα χρήματα στον τζόγο, δεν θα υπήρχε τίποτα για να φάμε», είπε η Μαλόουν στην εξομολόγησή της.

Η μητέρα της έπαθε νευρικό κλονισμό πριν η Μαλόουν μπει στην εφηβεία με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να σταματήσει το σχολείο για σχεδόν ένα χρόνο. Από τότε, άρχισε να δουεύει για να υπάρχει φαγητό στο σπίτι ενώ παράλληλα, στήριζε ψυχολογικά την μητέρα και τη μικρότερη αδερφή της όσο ο πατέρας της τζόγαρε ότι χρήματα κατάφερνε να κερδίσει από μικροδουλειές.

Πωλήσεις και μαθήματα πόκερ

Η πρώτη της δουλειά ήταν να πουλάει κρέμες προσώπου, που πουλούσε παλαιότερα η μητέρα της. Πήγαινε στο Λονδίνο με το τρένο, τις αγόραζε από καταστήματα και τις μεταπουλούσε σε πελάτες στη γειτονιά της για 4,50 λίρες (5,90 δολάρια).

«Έτσι κράτησα την οικογένειά μας ενωμένη, όσο ο πατέρας μου έμπαινε και έβγαινε από τη ζωή μας. Νομίζω ότι τότε διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο χαρακτήρας μου καθώς πάντα έπρεπε να βρίσκω διέξοδο σε κάθε δυσκολία που εμφανιζόταν. Μια πύλη, ένα τούνελ ή μια σκάλα διαφυγής ενώ σκεφτόμουν πώς θα βγάλω τις επόμενες 20 λίρες».

Advertisement

Τα Σάββατα, η Μαλόουν πουλούσε τους πίνακες του πατέρα της σε υπαίθρια παζάρια για να συμπληρώσει χρήματα για φαγητό ενώ τις Κυριακές, παρακολουθούσε παιχνίδια πόκερ δίπλα του, όπου της μάθαινε πώς να διαβάζει σημαδεμένα χαρτιά.

Σήμερα η Μαλόουν είναι μια καταξιωμένη επιχειρηματίας, όμως ξέρει ότι εκείνες οι δύσκολες μέρες της παιδικής ηλικίας της, διαμόρφωσαν την ανθεκτική επιχειρηματία που έγινε. «Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου: “«Όταν μεγαλώσω, δεν θα ζήσω έτσι. Δεν θα έχω μια οικογένεια σαν αυτή».

«Θυμάμαι μια μέρα που ήμουν στην κρεβατοκάμαρά μου και δεν είχαμε κεντρική θέρμανση. Έκανε τόσο κρύο που υπήρχε πάγος στο παράθυρο. Άρχισα να ξύνω τον πάγο με το δάχτυλό μου και να κοιτάζω έξω και να σκέφτομαι ότι «πρέπει να αλλάξω το πεπρωμένο μου».

Advertisement

Η Malone δεν έζησε σαν όλα τα παιδιά της ηλικίας της, ούτε έκανε «φυσιολογικά» πράγματα όπως όλοι οι φίλοι της. Αντί να πηγαίνει σχολείο και να βγαίνει βόλτες με συνομιλίκους της, ήταν στο σπίτι πλένοντας, μαγειρεύοντας και παίρνοντας τη μικρή της αδερφή από το σχολείο. Μόνο καθώς μεγάλωνε συνειδητοποίησε ότι αυτή η αντισυμβατική ανεξαρτησία, είχε καλλιεργήσει μια επιχειρηματική ορμή.

«Έχω δουλέψει σε ανθοπωλείο, έπλενα πιάτα σε εστιατόρια και έβγαζα βόλτα τα σκυλιά άλλων ανθρώπων. Ποτέ δεν ντράπηκα να πλύνω πιάτα ή να κάνω οποιοδήποτε δουλειά για να επιβιώσω. Όταν ξεκίνησα την πρώτη μου επιχείρηση με προιόντα περιποίησης δέρματος, ήξερα ότι είχα τον έλεγχο της ζωής μου και έπρεπε να κάνω τα πάντα για να τα καταφέρω. Και τότε, ήταν που τη θέση της έφηβης πήρε η επιχειρηματίας, αν και δεν ήξερα καν τι σήμαινε η λέξη τότε», είπε η Μαλόνε.

Από τότε όλος της ο κόσμος άλλαξε. Μετά την εξαγορά της επιχείρησή της από την Estée Lauder, η Malone, μετακόμισε μόνιμα στο Ντουμπάι όπου συνεχίζει να χεί. Φέτος λάνσαρε μια μάρκα πολυτελών οινοπνευματωδών ποτών, την Jo Vodka ενώ διατηρεί και την επιχείρηση αρωμάτων, την Jo Loves.

Advertisement