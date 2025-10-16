Στην ανάκληση παρτίδων από δύο καλλυντικές κρέμες προχώρησε με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Οι δύο καλλυντικές κρέμες σύμφωνα με τον ΕΟΦ ανακαλούνται, καθώς τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός αποφάσισε:

Την ανάκληση της παρτίδας 03025 του καλλυντικού προϊόντος Biopro ArthroBee GEL With bee derived extracts HONEY SESSION λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές, ως προς τον έλεγχο Coumarin, καθώς υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση του προϊόντος και της παρτίδας 221022 Biopro Aloe 24- 24ΩΡΗ ενυδατική κρέμα με βιολογική αλόη, λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ΕΚ 1223/2009, ως προς τον έλεγχο των αλλεργιογόνων Linalool, Citronellol, Alpha-isomethyl ionone, Hexyl cinnamaldehyde, LimoneneCoumarin, καθώς υπερβαίνει το όριο 0,001%w/w της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση του προϊόντος.

Η ανακοίνωση εκδίδεται με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία, Biopro P.C. ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες του, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.