Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχώρησε στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας αποστειρωμένων γαζών, έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους που έδειξαν ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Παράλληλα, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η εταιρεία που διαθέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους καταναλωτές και να αποσύρει την παρτίδα.

Η ανάκληση αφορά την παρτίδα 25LFC083 με ημερομηνία λήξης τον Δεκέμβριο του 2028 του προϊόντος «Γάζα Απλή 10×10-12ply» (REF ZC13101012), το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα από την εταιρεία Yancheng Zainchuang Medical Supplies.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Εργαστηρίων του Οργανισμού κατέδειξαν ότι το προϊόν παρουσιάζει απόκλιση στον έλεγχο του αριθμού κλωστών κατά κρόκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπολείπεται του ελάχιστου αριθμού που προβλέπεται από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας.

Η εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL AE, η οποία είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή και διανομή του προϊόντος στην ελληνική αγορά, καλείται να προχωρήσει άμεσα στην ενημέρωση όλων των σημείων διάθεσης και των αποδεκτών του προϊόντος, καθώς και στην πλήρη απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ακόμη ότι όλα τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά που αφορούν τη διαδικασία της ανάκλησης πρέπει να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιεί ο Οργανισμός, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.