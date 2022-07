Mike Kemp via Getty Images

Α: Βαριέμαι. Θα γυρίσω νωρίς να δω Stranger Things. H Γουινόνα είναι σαν τη μάνα μου, αλλά γουστάρω τρελά. Έπειτα δεν είμαι σε all day long φάση, έχω μόνο 10 ευρώ.

Α: Τελικά, ο Will Byers είναι γκέι;

Α: Θα σε πούνε κάγκουρα όπως τις προάλλες και θα στραβώσεις. Εμένα ο Will μου θυμίζει ζέβρα μέσα σε ένα κοπάδι με άλογα. Κάποιοι τον προσπερνάνε, άλλοτε βγαίνει μπροστά, αλλά έτσι είναι και στο σχολείο.

*YOLO: You Only Live Once.