Aσυνόδευτα ανήλικα κρατούνται επί 20 μέρες στο Α.Τ Κολωνού - Απόφαση του ΕΔΔΑ για άμεση απομάκρυνση

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για 20 ασυνόδευτα παιδιά που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα, εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την οποία υποδεικνύει στην ελληνική κυβέρνηση τη μεταφορά τους σε κατάλληλες δομές. Την απόφαση έκανε γνωστή η οργάνωση ΑΡΣΙΣ, που έκανε και τη σχετική προσφυγή.

Επιπροσθέτως, στην ίδια απόφαση (M.Y. and others v. Greece) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έθεσε προθεσμία στην ελληνική κυβέρνηση μέχρι αύριο, προκειμένου να απαντήσει για τις συνθήκες κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων που μεταφέρθηκαν από τα αστυνομικά τμήματα στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, για τις επιπτώσεις της κράτησης αυτής στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, καθώς και για τις ενέργειες των ελληνικών αρχών για τη μεταφορά των 20 ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, το σχετικό χρόνο μεταφοράς και τις ενέργειες για διορισμό επιτρόπου στα παιδιά αυτά. Σημειώνεται ότι ήδη ένα από τα παιδιά έχει μεταφερθεί σε ασφαλή ζώνη στο κέντρο φιλοξενίας στη Ριτσώνα, και το δικαστήριο ζητά λεπτομέρειες για τις συνθήκες φιλοξενίας των παιδιών στο συγκεκριμένο κέντρο.