Australian Open: Απίστευτο Fair Play από τον Frances Tiafoe

A bromance like no other. @Taylor_Fritz97 defeats Frances Tiafoe in a grueling all-American battle 🇺🇸 winning 6-4 6-3 7-6(5)#AusOpen · #AO2022

🎥:@wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennispic.twitter.com/92v9AKMbzN