Δέκα αγαπημένες κλασικές ταινίες (αντίδοτο στην καραντίνα)

Michael Ochs Archives via Getty Images Μέριλιν Μονρόε, Τόνι Κέρτις, Τζακ Λέμον στην κωμωδία του Μπίλι Γουάιλντερ «Μερικοί το προτιμούν καυτό» (1959).

1861, παραμονές του Αμερικανικού Εμφυλίου, η κακομαθημένη κόρη ενός γαιοκτήμονα Σκάρλετ Ο’Χάρα που ζει στη Τάρα, την οικογενειακή φυτεία βαμβακιού στη Τζόρτζια με τους γονείς της και τις δύο αδελφές της, μαθαίνει ότι ο Άσλεϊ Ουίλκς, τον οποίον αγαπά κρυφά, πρόκειται να παντρευτεί την εξαδέλφη του Μέλανι. Η 16χρονη Σκάρλετ εξομολογείται τα αισθήματα της στον Άσλεϊ, ο οποίος την αποκρούει. Όμως την εξομολόγηση έχει κρυφακούσει ο κυνικός, γοητευτικός, πλούσιος, Ρετ Μπάτλερ.

Καζαμπλάνκα (1942)

Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν στη θρυλική ασπρόμαυρη ταινία του Μάικλ Κέρτιζ. Η ταινία βασίζεται στο θεατρικό έργο των Μάρεϊ Μπάρνετ και Τζόαν Άλισον Everybody Comes to Rick’s και θεωρείται από τις κορυφαίες στιγμές της έβδομης τέχνης.