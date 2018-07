Η Cher θα κυκλοφορήσει δίσκο με τραγούδια των ABBA, μετά τη συμμετοχή της στο «Mamma Mia»

Barcroft Media via Getty Images

Μετά το ρόλο της Ruby στο sequel του Mamma Mia, το «Mamma Mia! Here we go again», όπου υποδύεται τη μητέρα της Donna (Meryl Streep) και τη γιαγιά της Sophie (Amanda Seyfried), η Cher ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει δίσκο με διασκευές τραγουδιών των Abba αλλά όχι όπως θα περίμενε κανείς.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, βρέθηκε καλεσμένη στο Today Show, όπου μεταξύ άλλων έκανε και την εν λόγω ανακοίνωση. «Μετά το ρόλο μου στην ταινία, σκέφτηκα ότι θα είχε πλάκα να κάνω ένα δίσκο γεμάτο με τραγούδια των ABBA και έτσι το έκανα», δήλωσε.

Αν και δεν αποκάλυψε την ακριβή ημερομηνία της κυκλοφορίας του δίσκου, η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι οι διασκευές της δεν θα είναι στο στυλ του θρυλικού συγκροτήματος. «Δεν θα μοιάζει με αυτό που θα περίμενε κανείς σκεπτόμενος τους ABBA, επειδή το έκανα με ένα διαφορετικό τρόπο», ανέφερε η Cher.

Αναφορικά με το ρόλο της στο sequel του Mamma Mia, η τραγουδίστρια δήλωσε πως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν ότι έπρεπε να υποδυθεί τη μητέρα της Meryl Streep, καθώς είναι μόνο τρία χρόνια μεγαλύτερή της. «Όλοι ήταν τόσο γενναιόδωροι μαζί μου και με αγάπησαν και η Meryl κρυβόταν όταν έπαιζα τη Ruby», εξηγεί.

Όσον αφορά στο γιατί θέλησε να υποδυθεί το ρόλο της γιαγιάς της οικογένειας, η Cher δήλωσε: «Ήμουν μεγάλη φαν του μιούζικαλ, το είχα δει στο Broadway τρεις φορές και χόρευα μαζί με όλους». Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι αγαπά αυτή την ταινία επειδή δείχνει γυναίκες να παίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους.