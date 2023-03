Η Ελλάδα στην 28η θέση της τουριστικής κατάταξης

Adél Békefi via Getty Images

Μπορεί η χώρα μας να βρίσκεται στην 5η θέση, παγκοσμίως, ως προς την αναγνωρισιμότητα του ονόματός της, στον τουρισμό, ωστόσο χρειάζεται να κάνει πολλά για να ανέβει θέσεις στον δείκτη Travel and Tourism Development Index 2021, του World Economic Forum, όντας στην 28η θέση.

Ως προς τους επιμέρους υποδείκτες που συνθέτουν τον Travel and Tourism Development Index 2021, και επί συνόλου 117 χωρών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 42η θέση στον Enabling Environment Subindex, στην 20η θέση στον Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions Subindex, στην 19η θέση στον Infrastructure Subindex, στην 31η θέση στον Travel & Tourism Demand Drivers Subindex και στην 51η θέση στον Travel & Tourism Sustainability Subindex.