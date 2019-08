Η Κατασκευή του Γυναικείου Σώματος και τα Όρια του στον Αθλητισμό

Πιστεύουμε πραγματικά ότι τα προαναφερθέντα άρθρα προσεγγίζουν σωστά την υπόθεση αυτή. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ακόμη και το CAS αναγνώρισε ότι η απόφαση αυτή έχει μεροληπτικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, οι δυσκολίες εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών, η δυσκολία να αποδειχθεί ότι γυναίκες αθλητές με υψηλή τεστοστερόνη έχουν πραγματικό πλεονέκτημα ως προς τις επιδόσεις τους και οι αρνητικές παρενέργειες της ορμονικής θεραπείας υπογραμμίστηκαν από το ίδιο το CAS (Court of Arbitration for Sport, 2019a).

Αυτή ήταν μόνο η αρχή μιας υπόθεσης που έλαβε την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και είχε πολλές ανατροπές. Την 1η Μαΐου 2019 εκδόθηκε η απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) , προσθέτοντας νέα δεδομένα στην ήδη πολύπλοκη αυτή υπόθεση. Την ημέρα εκείνη το CAS, ανεξάρτητο όργανο με το σκοπό «την επίλυση νομικών διαφορών στον τομέα του αθλητισμού μέσω διαιτησίας» (Court of Arbitration for Sport, 2019b), δημοσίευσε την απόφασή του για την υπόθεση της Σεμένια και της IAAF. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του CAS, οι κανόνες της IAAF που έχουν να κάνουν με την ταξινόμηση των αθλητών με διαφοροποιήσεις στην ανάπτυξη φύλου (DSD Regulations) είναι πράγματι μεροληπτικές σε χαρακτήρα, αλλά «αυτού τους είδους η μεροληψία είναι ένα απαραίτητο και εύλογο μέσο για την επίτευξη του στόχου της IAAF να προφυλάξει την ακεραιότητα και το χαρακτήρα του γυναικείου αθλητισμού στις εκδηλώσεις που την αφορούν, ένα μέσο καθόλα ανάλογο με το σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί» (Court of Arbitration for Sport, 2019a). Ως αποτέλεσμα, η Σεμένια πρέπει να περάσει από μια ιατρική διαδικασία που θα μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης στο σώμα της, αν επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται ως γυναίκα.

Θα θέλαμε να συμπληρώσουμε τη δήλωση της λέγοντας τα εξής. Το σώμα της Κάστερ Σεμένια χρησιμοποιήθηκε για να μπει ένα σαφές όριο μεταξύ του αντρικού και του γυναικείου σώματος στον αθλητισμό. Το σώμα της χρησιμοποιήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου ορισμού της βιολογικής διάστασης του γυναικείου σώματος στον αθλητισμό (ένα σώμα με φυσικό επίπεδο τεστοστερόνης κάτω από 5 nmol/L). Η πολιτισμική διάσταση του γυναικείου σώματος (οι γυναίκες αθλήτριες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τους άνδρες αθλητές) επιβλήθηκε στη βιολογική διάσταση του γυναικείου σώματος και επέβαλλε τον μετασχηματισμό του. Κάτι αντίστοιχο δεν συνέβη με τους άνδρες αθλητές, όσο γρήγοροι και να ήταν. Για παράδειγμα, κανένας άνδρας αθλητής δεν εξετάστηκε ως προς την τεστοστερόνη του και κανένας κανονισμός δεν υπαγορεύει ότι ένα αρσενικό σώμα πρέπει να έχει φυσική τεστοστερόνη κάτω από το επίπεδο που μπορεί να βρεθεί στις κορυφαίες αθλήτριες πολλαπλασιασμένο επί δύο ή τρεις φορές (στην περίπτωση αυτή κάτω 10 ή 15 nmol/L). Ο άνδρας αθλητής είναι ελεύθερος να είναι γρήγορος. Η γυναίκα αθλήτρια πρέπει να είναι γρήγορη, αλλά όχι τόσο γρήγορη ώστε να αμφισβητήσει ή έστω να πλησιάσει τις επιδόσεις των ανδρών στον αθλητισμό. Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε αν θα πρέπει να επιτρέπεται σε μια αθλήτρια καλαθοσφαίρισης να παίζει μπάσκετ σε περίπτωση που είναι ψηλότερη από κάποιους άντρες καλαθοσφαιριστές.

Τέλος, η υπόθεση της Κάστερ Σεμένια έχει μία ακόμη σημαντική διάσταση.Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει την εγκυρότητα της θέσης του Ίαν Χάκινγκ ότι «με τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, στο τέλος είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει ο νεο-Καρτεσιανισμός» (Hacking, 2007, σελ. 105 [έμφαση προστέθηκε]). Με αυτή την έννοια, η διάκριση μεταξύ του ανθρώπινου νου και του ανθρώπινου σώματος γίνεται ξανά επίκαιρη. Η νόηση ορίζεται ως το «σκεπτόμενο, μη-εκτατό πράγμα», ενώ το σώμα ως το «εκτατό, αισθητό πράγμα» (Shirry, 2019). Η νόηση ταυτίζεται με τον εαυτό μας, το «εγώ» που καθένας από εμάς είναι. Και το σώμα αναγνωρίζεται ως ένα εκτακτό πράγμα, το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί και να αναδιαμορφωθεί. Το ανθρώπινο σώμα γίνεται αντιληπτό ως μια μηχανή που πρέπει να είναι στη σωστή κατάσταση. Ακριβώς όπως οι μηχανές έχουν εξαρτήματα, έτσι και το σώμα μας. Εάν αυτά τα εξαρτήματα δυσλειτουργούν, μπορούμε να τα αλλάξουμε (πχ. μεταμοσχεύσεις οργάνων, ορμονοθεραπεία, κλπ.). Αυτή η μηχανική αντίληψη του ανθρώπινου σώματος είναι εμφανής στην εξεταζόμενη περίπτωση. Εάν το σώμα της Σεμένια δεν έρχεται σε αρμονία με αυτό που ορίζεται ως θηλυκό σώμα «στη-σωστή-κατάσταση» (δηλαδή ένα σώμα οι επιδόσεις του οποίου είναι πολύ κοντά στις επιδόσεις των γυναικών αθλητριών, και αρκετά μακριά από τις αντίστοιχες επιδόσεις των ανδρών, έτσι ώστε να μην αμφισβητήσει την ανδρική υπεροχή στον αθλητισμό), θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να το επαναφέρουμε πίσω στη «φυσιολογική του κατάσταση». Αυτό το συμπέρασμα έχει κανονιστικό χαρακτήρα και καταδεικνύει ότι η ηθική προσέγγιση και ανάλυση των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση της Σεμένια είναι τουλάχιστον προβληματική.

Σύμφωνα με τον Μάρκ Τζόνσον:

«Το σώμα μας είναι το επίκεντρο του τι και ποιοι είμαστε. Το σώμα μας δεν είναι απλώς μια ολότητα όπου η νόηση και η συναίσθηση μπορούν απλά να εμφανιστούν, σαν να μπορούσαν να εμφανιστούν κάπου αλλού, αλλά έτυχε να εμφανιστούν στο σώμα μας. Αντίθετα, το σώμα μας διαμορφώνει τόσο το τι, αλλά και το πως βιώνουμε, σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε, εκτιμούμε και ενεργούμε. Το σώμα μας διαμορφώνει το ποιοι είμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπλέκεται σε όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε το εαυτό μας» (Johnson, 2008, σελ. 167 [έμφαση προστέθηκε]).

Αυτό σημαίνει ότι δεν αμφισβητήθηκαν απλώς οι σωματικές δυνατότητες και η θηλυκότητα της Κάστερ Σεμένια. Η προσωπική της ταυτότητα και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό της επίσης τέθηκαν υπό αμφισβήτηση. Η απόφαση του CAS έθεσε υπό αμφισβήτηση τις διαστάσεις του σώματος της και αμφισβήτησε την προσωπικότητα της στο σύνολο της. Στο τέλος πρέπει να αναρωτηθούμε. Αγωνίστηκε η Σεμένια ως ένα σώμα στην «πληρότητα» του; Ή μήπως ανταγωνίστηκε ως ένα σώμα με μόνο τη βιολογική του διάσταση, το οποίο πρέπει να βρίσκεται «στη-σωστή-κατάσταση», όπως αυτή υπαγορεύεται από την αντίληψη μας για το γυναικείο σώμα στον αθλητισμό και τις προκαταλήψεις που τη χαρακτηρίζουν; Πρόκειται να σεβαστούμε την ακεραιότητα της βιολογικής διάστασης του σώματος της και το δικαίωμα της να την υπερασπιστεί; Ή μήπως το σώμα της είναι απλώς μια μηχανή που πρέπει να είναι «στη-σωστή-κατάσταση» και σε αρμονία με το τι αντιλαμβανόμαστε ως ανθρώπινο σώμα, ιδίως όταν η αντίληψη μας καθορίστηκε από τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς να υπάρξει καμία ηθική ανάλυση και εξέταση των μέσων αυτών;

Το παρόν άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε με τον τίτλο “The Mediated Construction of the Female Body in Sports”: http://ow.ly/ 9dpT50vmmQx

