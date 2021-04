Βέβαια στην ιστοσελίδα τους οι Ευρωπαίοι Αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι έχουν παράρτημα και στην Ελλάδα, ανέφεραν ότι θα τιμήσουν και τη γενναιότητα των συμμαχικών δυνάμεων και των Κρητών.

Νωρίτερα ο Δήμαρχος Χανίων, ο κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, μιλώντας στη HuffPostεμφανίσθηκε θορυβημένος και ανέφερε ότι από το πρωί δεν είχε σταματήσει να χτυπάει το τηλέφωνο του.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν γνωρίζει για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. «Το διερευνούμε» είπε αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια τέτοια εκδήλωση προσβάλλει το κοινό αίσθημα.

Εν τω μεταξύ νωρίτερα το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» κάλεσε σε παγκρήτιο ξεσηκωμό.

Στην ανακοίνωσή του το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα διερωτάται:

«ποια δημόσια αρχή έδωσε την άδεια γι’ αυτή την άθλια φιέστα ναζιστικού παραληρήματος; Μπορεί κανείς να πιστέψει ότι υπάρχει ελληνική αρχή που έδωσε την άδεια για να γίνει αυτές οι αποτρόπαιες εμετικές, φασιστικές εκδηλώσεις;

Εκτός και αν οργανώνεται χωρίς επίσημη άδεια ή με παραπλάνηση των ελληνικών αρχών. Οπότε εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη σοβαρότερα!».

Όπως φαίνεται τελικά δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κάποια φιέστα, αλλά και εάν αυτή γίνει οι συμμετέχοντες δεν πρόκειται να γνωρίσουν την ελληνική φιλοξενία.

Η Ένωση των Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών φαίνεται ότι έχει έδρα την Ιταλία και στο καταστατικό της αναφέρει πως πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, ενώ ξαφνιάζει η επισήμανση πως υποστηρίζει τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα (The European Paratroopers Association is a non-profit organization that support free democratic basic rights.).

Εντύπωση προκαλεί ότι στη συγκεκριμένη οργάνωση συμμετέχουν και τρεις Έλληνες.