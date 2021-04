Ανατριχίλα στην Κρήτη: Ευρωπαίοι αλεξιπτωτιστές τιμούν τη «γενναιότητα» των ναζί

ullstein bild Dtl. via Getty Images

ullstein bild Dtl. via Getty Images Μάιος 1941 - Γερμανοί αλεξιπτωτιστές στην Κρήτη

Βέβαια στην ιστοσελίδα των Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι έχουν παράρτημα και στην Ελλάδα, αναφέρουν ότι θα τιμήσουν τη γενναιότητα των συμμαχικών δυνάμεων και των Κρητών, και σημειώνουν ότι έχουν απευθύνει πρόσκληση και σε άλλους αλεξιπτωτιστές από χώρες του ΝΑΤΟ.

Ο Δήμαρχος Χανίων, ο κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, μιλώντας στη HuffPost αναφέρει ότι από το πρωί δεν έχει σταματήσει να χτυπάει το τηλέφωνο του Δημαρχείου. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση για την συγκεκριμένη εκδήλωση, ούτε γνωρίζει εάν υπάρχει κάποιος σύνδεσμος στην Ελλάδα που να βοηθάει την Ενωση των Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. «Το διερευνούμε» λέει ο ίδιος αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια τέτοια εκδήλωση προσβάλλει το κοινό αίσθημα.

Η Ένωση των Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών φαίνεται ότι έχει έδρα την Ιταλία και στο καταστατικό της αναφέρει πως πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, ενώ ξαφνιάζει η επισήμανση πως υποστηρίζει τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα (The European Paratroopers Association is a non-profit organization that support free democratic basic rights.).

Επίσης εντύπωση προκαλεί ότι στη συγκεκριμένη οργάνωση συμμετέχουν και τρεις Έλληνες.

Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει ο κ. Γιώργος Κασαγιάννης και στην Εκτελεστική Επιτροπή οι κ.κ. Θωμάς Αποστόλου και Παρασκευάς Καζάς, ο οποίος υπηρετεί ως αστυνομικός στο Α.Τ Ραφήνας.

Να θυμίσουμε ότι στην Κρήτη ακόμη φοράνε μαύρα για αυτούς που έχασαν από τα αντίποινα των ναζί Γερμανών αλεξιπτωτιστών (Πάνω από 40 χωριά καταστράφηκαν και εκατοντάδες άμαχοι έχασαν τη ζωή τους) και να σημειώσουμε ότι χωρίς μνήμη δεν μπορεί να επικρατήσει συμφιλίωση των λαών.

Πριν λίγα χρόνια Γερμανοί φοιτητές είχαν επισκεφτεί το Γερμανικό Νεκροταφείο στην Κρήτη ένας από αυτούς είχε πει σε σχέση με το ναζιστικό παρελθόν της πατρίδας του: «Είμαστε υπερήφανοι γιατί δεν είμαστε υπερήφανοι».