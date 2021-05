Η νέα άφιξη στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Μαρκ Ράφαλο -ο οποίος εφέτος απέσπασε δικαίως Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην μίνι σειρά «I Know This Much Is True»- είναι η τελευταία άφιξη στο «Poor Things», την νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου.

Ο Ράφαλο ενώνει δυνάμεις με την Έμα Στόουν -στη δεύτερη συνεργασία της με τον Έλληνα σκηνοθέτη- αλλά και τον Γουίλεμ Νταφόε.

Το σενάριο, που συνυπογράφουν Λάνθιμος και Τόνι ΜακΝαμάρα, όπως και στην «Ευνοούμενη» (που χάρισε στον ΜακΝαμάρα υποψηφιότητα Όσκαρ), βασίζεται στο ομότιτλο βραβευμένο βιβλίο του Σκωτσέζου συγγραφέα Αλασντάιρ Γκρέι (1934 -2019), το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως «σπαρταριστή πολιτική αλληγορία» και παρωδία της βικτωριανής λογοτεχνίας, μία «διανοητική μονομαχία ανάμεσα στην ανδρική επιθυμία και τη γυναικεία ανεξαρτησία».