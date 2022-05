Η Ντόλι Πάρτον, ο Έμινεμ, οι Duran Duran στο Rock Hall of Fame

via Associated Press

via Associated Press

Οι Eminem , Λάιονελ Ρίτσι, Κάρλι Σάιμον, Eurythmics, Duran Duran και η Πατ Μπέναταρ θα εισαχθούν στο Rock & Roll Hall of Fame , όπως επίσης η Ντόλι Πάρτον, η οποία αρχικά αντιστάθηκε στην τιμή.

Η Πάρτον είχε δηλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «αποσύρεται με σεβασμό» από τη διαδικασία, λέγοντας ότι δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει ψήφους από τους υπόλοιπους υποψηφίους και ότι δεν είχε «κερδίσει αυτό το δικαίωμα» καθότι είναι τραγουδίστρια της κάουντρι. Το Rock & Roll Hall of Fame Foundation απάντησε λέγοντας ότι τα ψηφοδέλτια είχαν ήδη σταλεί και εναπόκειται στους ψηφοφόρους να αποφασίσουν εάν θα εκλεγεί. Η Πάρτον αργότερα υπαναχώρεσε και είπε ότι θα δεχτεί την τιμητική αυτή διάκριση .

Στην αναφορά της, το Rock & Roll Hall of Fame, χαρακτήρισε την Πάρτον «έναν ζωντανό θρύλο και ένα πρότυπο γυναικείας ενδυνάμωσης», προσθέτοντας ότι «η επιτυχία της σε φαν διαφορετικών ειδών μουσικής διεύρυνε το κοινό της κάντρι και επέκτεινε τους ορίζοντες για αμέτρητους καλλιτέχνες που την ακολούθησαν».

Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie lead 2022 Rock & Roll Hall of Fame inductees https://t.co/wfKJI1ZFSN

Το Rock & Roll Hall of Fame ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη ότι οι Judas Priest και οι Τζίμι Τζαμ & Tέρι Λούις θα λάβουν το βραβείο για τη μουσική αριστεία και ότι ο Χάρι Μπελαφόντε και η Ελίζαμπεθ Κότεν θα τιμηθούν με το βραβείο “Early Influence”.

Άλλοι καλλιτέχνες και γκρουπ που απέτυχαν φέτος να εισαχθούν είναι οι A Tribe Called Quest, Rage Against the Machine, Ντιόν Γουόργουικ, Beck, Kέιτ μπους, DEVO, Φέλα Kούτι, MC5 και οι New York Dolls.