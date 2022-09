Η πολύκροτη δίκη Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ έγινε ταινία και έχει τρέιλερ

Τέσσερις μόλις μήνες μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, το οποίο αποφάσισε υπέρ του Τζόνι Ντεπ σημειώνοντας ότι η Άμπερ Χερντ τον δυσφήμησε στο άρθρο της Washington Post, το «Hot Take: The Depp/Heard Trial», όπως είναι ο διόλου ευφάνταστος τίτλος, έρχεται να δώσει στο κοινό τη δική του δραματοποιημένη εκδοχή της υπόθεσης που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα.

Τον Τζόνι Ντεπ, στην ταινία που πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου, υποδύεται ο Μαρκ Χάπκα («Parallels», «Days of Our Lives») και την Άμπερ Χερντ η Μέγκαν Ντέιβις («Alone in the Dark»).